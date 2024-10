Scandalul Volkswagen: Seful companiei din SUA stia de problema inca din 2014

Michael Horn, CEO al grupului Volkswagen din America, va confirma in fata Congresului SUA ca stia de problema cu emisiile poluante inca din primavara anului 2014, potrivit unei declaratii facute inainte de audierea de joi.

Horn a precizat ca va cere scuze in fata congresmenilor americani inca o data pentru instalarea pe masinile Volkswagen a unui soft capabil sa pacaleasca testele de poluare, scrie The Guardian.

Scandalul Volkswagen: SUA extind investigatia privind noxele la alte marci europene si americane

"In primavara anului 2014, mi s-a spus ca exista o posibila nerespectare a emisiilor, care poate fi remediata", va arata Horn in cadrul prezentarii sale in fata Comisiei de energie si comert a Congresului, dupa care va raspunde la intrebarile echipei de investigatie.

"Am fost informat ca reglementarile EPA (Agentia de Protectie a Mediului) includ diverse sanctiuni pentru nerespectarea normelor de emisii si ca agentiile ar putea efectua teste ce ar putea include 'dispozitivul de manipulare'", a aratat CEO-ul grupului din Statele Unite.

Romania vrea sa dea Volkswagen in judecata: Sunt mult mai multe ilegalitati decat ne putem inchipui

Ads

Cel mai mare producator de autoturisme din Europa se afla acum sunt o presiune enorma si trebuie sa ii identifice pe cei responsabili de acest scandal, dar si sa anunte cum vor fi reparate masinile care au montate softuri ilegale.

"Va dura ceva pana cand vom avea rezultate concrete si de incredere, astfel incat eu sa va pot furniza informatii complete", a mentionat Michael Horn.

Marturia unui dealer Volkswagen: E cea mai mare frauda a tuturor timpurilor!

In Statele Unite, EPA a cerut Volkswagen sa recheme in service aproape 500.000 de masini care aveau instalat dispozitivul de manipulare. Potrivit agentiei, inca din 2008, software-ul era capabil sa pacaleasca testele de emisii, masinile producand de fapt pana la de 40 de ori mai multe noxe decat era permis de legea americana.

Ads