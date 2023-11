Femeile se excita cand aud motor de Maserati

Femeile reactioneaza prompt si neasteptat la auzul zgomotului pe care motorul unei masini de lux il face atunci cand ruleaza pe sosea, excitandu-se instantaneu.

Concluzia a reiesit in urma unui studiu comandat de o firma britanica care incheie polite de asigurari pentru automobile. 40 de femei si barbati au fost rugati sa asculte motorul unui Maserati, Lamborghini, Ferrari si Volkswagen Polo, masini pe care nu le vedeau, dupa cum informeaza "Daily Telegraph". Toti subiectii au fost monitorizati, luandu-li-se mostre de saliva, pentru a vedea daca nivelul testosteronului se modifica.

In timp ce femeile au reactionat in proportie de 100% la sunetul motorului de Maserati, doar la jumatate dintre barbati nivelul de testosteron, hormon asociat cu dorinta sexuala, s-a marit. In cazul acestora, Lamborghini a avut mai mult succes.

La auzul motorului autoturismului Volkswagen Polo, nivelul testosteronului catorva dintre subiecti, indiferent de sex, a scazut.