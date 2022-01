Grupul Volkswagen, interesat de Alfa Romeo

Dupa ce a cumparat un pachet de 20% din actiunile Suzuki Motor Corp., pentru suma de 2,5 miliarde de dolari si a anuntat ca preia 49,9% din Porsche, pentru 3,9 miliarde euro, Volkswagen AG este acum interesat de Alfa Romeo.

Una din marcile grupului italian Fiat ar putea deveni astfel parte a grupului Grupul Volkswagen. Informatia vine in momentul in care seful Fiat devine din ce in ce in ce mai frustrat, cu performantele Alfa Romeo sau, mai degraba, cu non-performantele, comenteaza Financial Times.

Max Warburton, analist la Sanford Bernstein, a afirmat ca Ferdinand Piech, sef executiv de la Volkswagen, ar putea fi interesat de Alfa pentru a adauga a 12-a marca in portofoliului sau.

Se pare ca Alfa Romeo s-a dovedit a fi nu doar o dezamagire, ci o sursa constanta de pierderi pentru Fiat.

Conform estimarilor, produsele noi si dealerii noi ar fi trebuit sa creasca vanzarile anuale la 300.000 de autoturisme pe an. In acest an diviziunea abia a reusit sa vanda 125.000 de masini.