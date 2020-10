VIDEO Depasire de cosmar filmata cu camera de bord in zona Cheia din Prahova. Carnagiu evitat doar printr-un miracol

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Autoturismul intrat in depasire are numarul de inmatriculare PH 37 SMN. Soferul a intrat pe banda din sens opus in ciuda liniei continue, in curba si in conditiile in care era evident ca alte autovehicule se aflau pe contrasens.Soferul unui Audi a fost nevoit sa iasa cu jumatate de masina in afara partii carosabile, dupa ce a franat violent, pentru a evita autoturismul intrat in depasire.Imaginile au fost filmate cu camera de bord a unei masini aflate in spatele autoturismului Audi. Filmul a fost postate pe Youtube miercuri, 7 octombrie.