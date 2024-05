Volkswagen vrea să dezvolte un vehicul electric low cost. Când va fi gata și cât va costa

Pentru a concura cu rivalii din China, Volkswagen AG va dezvolta un vehicul electric low-cost, a anunţat marţi, 28 mai, cel mai mare producător auto european, după ce discuţiile cu Renault au eşuat, transmite Reuters.

Obiectivul grupului german este de a produce vehicule electrice (EV) în valoare de aproximativ 20.000 euro (21.746 dolari), premiera mondială fiind planificată în 2027, a informat VW.

"Este vorba de mobilitatea electrică entry-level din Europa pentru Europa. În acest scop, combinăm un angajament clar faţă de Europa ca locaţie industrială, o politică industrială europeană şi, în cele din urmă, acţionăm în interesul clienţilor europeni", a afirmat directorul general al Volkswagen, Oliver Blume.

🤓 Yes, we will offer #electric cars for EUR 20,000.

🚗 To be launched in 2027: we are pushing

for all-electric, entry-level #mobility.

We will set standards:

✅ Technology

✅ Affordability

✅ Design & Quality

From Europe, for Europe! pic.twitter.com/YbQjVvKGiV