Contraspionajul ucrainean a capturat mai mulți agenți ruși, infiltrați pentru a-l asasina pe președintele Volodimir Zelenski

Serviciul ucrainean de securitate SBU a anunţat marţi, 7 mai, că a prins agenţi ruşi infiltraţi în cadrul Serviciului ucrainean de Pază de Stat care plănuiau asasinarea preşedintelui şi a altor înalţi oficiali guvernamentali.

„Contraspionajul şi anchetatorii SBU au zădărnicit planurile FSB (serviciul de securitate al Rusiei) de eliminare a preşedintelui Ucrainei şi a altor reprezentanţi ai conducerii militare şi politice de vârf”, a declarat SBU pe Telegram.

Un anunţ similar fusese făcut şi luna trecută, când ofiţerii ucraineni de aplicare a legii, în cooperare cu omologii din Republica Polonă, au reţinut un cetăţean polonez, suspectat că ar fi fost dispus să acţioneze în favoarea serviciilor speciale ale Federaţiei Ruse şi s-ar fi oferit să îl asasineze pe preşedintele Ucrainei.

‼️ The Security Service of Ukraine exposes a network of FSB agents who were preparing Zelenskyy's murder

