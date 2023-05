”Vor sfârși rău”. Declarația lui Zlenski despre ”lacheii lui Putin” de la Kremlin, care a stârnit isteria lui Dmitri Medvedev VIDEO

Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a prezis o soartă de neinvidiat pentru membrii regimului Putin care au declanșat un război de cucerire în Ucraina.

El a făcut o declarație puternică într- un interviu acordat unui jurnalist BBC. Videoclipul a fost postat pe 12 mai, pe contul oficial de Facebook al Președintelui de la Kiev.

"Cei care sunt acolo la Kremlin, credeți-mă, vor sfârși rău. Nu știu (...) cum... Dar cu siguranță nu vor muri de moarte bună", a spus Zelenski.

El a adăugat că şi-ar dori ca sfârşitul regimului Putin să vină cât mai curând posibil.

Cuvintele liderului ucrainean au provocat o reacție imediată și foarte tranșantă din partea Moscovei.

O declarație isterica a fost făcută de vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev.

El a izbucnit în insulte împotriva liderului ucrainean, începând deja, în mod tradițional, să-l compare cu Hitler. „Tu drogatule îți dorești moartea tuturor celor din Kremlin... * Comandantul de la Kiev are șanse să piară într-o sinucidere... ca Hitler, care a înghițit otravă pentru câini”, a scris fostul președinte rus.

🇺🇦 🤡 Mad Vlad Zelensky loses his bearings for a moment as he goes on TIRADE, implying ASSASSINATION of top Kremlin leaders.

Deputy Chairman of Russian Security Council Medvedev responds by calling for "drug addict" pic.twitter.com/SRrZEyDx0s