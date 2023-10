Zelenski a vorbit despre sponsorii atacului asupra Israelului: ”Noi, în Ucraina, suntem şi mai sensibili la ce s-a întâmplat” VIDEO

Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, afirmă că se verifică informaţii potrivit cărora un cetăţean ucrainean ar fi fost ucis în atacul asupra Israelului, iar alţi doi sunt căutaţi.

”Oriunde în lume, oricine aduce teroare şi moarte trebuie să fie făcut răspunzător. Atacul terorist de astăzi asupra Israelului a fost pregătit temeinic şi toată lumea înţelege care sponsori ai terorii ar fi putut încuraja şi organiza acest atac. Israelul are tot dreptul să se protejeze de teroare. Aşa cum are orice alt stat”, consideră el, adăugând că lumea trebuie să fie unită împotriva teroriştilor.

Zelenski a afirmat, în mesajul transmis sâmbătă seară, că se află în legătură permanentă cu diplomaţii şi serviciile de spionaj.

”Din cauza atacului terorist asupra Israelului şi ameninţării la adresa cetăţenilor noştri din Israel, a fost creată o celulă de criză sub autoritatea Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei. Toate agenţiile şi ambasada noastră monitorizează informaţiile despre cetăţeni ucraineni care ar putea fi în pericol. În prezent, informaţiile privind posibilul deces al unui cetăţean ucrainean sunt verificate şi este în desfăşurare căutarea altor doi cetăţeni ai noştri”, a adăugat el, menţionând că informaţiile vor fi anunţate public după ce sunt verificate detaliile.

El le-a cerut ucrainenilor care se află în prezent în Israel să fie cât mai prudenţi şi să urmeze instrucţiunile forţelor de securitate.

”Astăzi, întreaga lume a văzut imagini îngrozitoare din Israel – imagini cu terorişti abuzând femei şi bărbaţi, luând ostatici chiar şi vârstnici, fără milă”, a spus Zelenski.

El a transmis condoleanţe celor care au pierdut pe cineva drag şi recuperare rapidă celor răniţi.

”Când are loc un astfel de atac terorist, toţi cei care preţuiesc viaţa trebuie să fie solidari. Noi, în Ucraina, suntem şi mai sensibili la ce s-a întâmplat. Mii de rachete pe cerul Israelului… Oameni ucişi chiar pe străzi… Maşini cu civili ciuruite… Abuzarea ostaticilor… Din păcate, teroarea a adus toate acestea şi pe străzilor oraşelor şi satelor ucrainene… Atitudinea noastră este foarte clară: oriunde în lume, oricine aduce teroare şi moarte trebuie să fie făcut răspunzător. Atacul terorist de astăzi asupra Israelului a fost pregătit temeinic şi toată lumea înţelege care sponsori ai terorii ar fi putut încuraja şi organiza acest atac. Israelul are tot dreptul să se protejeze de teroare. Aşa cum are orice alt stat. Şi este foarte important ca întreaga lume să răspundă terorii unită şi în mod principial. Fără sprijin pentru terorişti! Oriunde şi-ar îndrepta rachetele şi pe oricine ar ataca, teroriştii trebuie să piardă. Şi acest lucru este important pentru toată lumea. Viaţa oamenilor, pacea şi liniştea naţiunilor sunt la fel de importante peste tot – în Asia, Europa, Africa, America şi Australia. Peste tot. Fie ca valoarea vieţii umane şi intoleranţa faţă de teroare să fie principiile care vor uni, în sfârşit, lumea”, a conchis Zelenski.

