Zelenski și aliații europeni îl vor suna pe Trump. Nicușor Dan va participa la ”Coaliția Voluntarilor” prin videoconferință

Președintele Emmanuel Macron și premierul Keir Starmer vor co-prezida, pe 4 septembrie 2025, la Palatul Élysée, o reuniune a „Coaliției Voluntarilor”, în prezența președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Primarul general Nicușor Dan va participa la lucrări prin videoconferință.

Întâlnirea reunește statele care acordă sprijin militar Ucrainei și are ca obiectiv prezentarea unei oferte europene menite să protejeze populația ucraineană în eventualitatea semnării unui acord de pace. Ucraina solicită constituirea unei forțe europene de menținere a păcii și garanții de tip NATO, chiar dacă aderarea la Alianță nu este planificată pe termen imediat. Rusia respinge, în schimb, majoritatea acestor condiții, invocând extinderea NATO la frontierele sale drept una dintre „cauzele profunde” ale conflictului.

Reuniunea de joi vine după o serie de întâlniri ale „Coaliției Voluntarilor” desfășurate în ultimele luni — pe 27 martie 2025, 10 aprilie 2025, 10 iulie 2025, 13 august 2025 și 17 august 2025 — iar cea mai recentă sesiune, din 17 august, a fost co-prezidată de Macron și Starmer prin videoconferință. Atunci, liderii coaliției au salutat angajamentul președintelui Donald Trump de a oferi garanții de securitate Ucrainei și au subliniat rolul pe care „Coaliția Voluntarilor” îl poate avea prin intermediul unei forțe multinaționale în Ucraina.

Volodimir Zelenski a anunțat, în timpul unei vizite la Copenhaga, că intenționează să discute cu Donald Trump despre sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei: „Mâine, vom încerca să îl contactăm pe președintele Trump și să discutăm cu el”, a spus el. În urma întâlnirii sale de la Casa Albă din 18 august cu mai mulți lideri europeni, Zelenski a declarat că i-a cerut lui Trump să impună sancțiuni și să exercite presiuni asupra lui Vladimir Putin, dacă acesta nu acceptă negocieri de pace, și a menționat că i s-a transmis că va primi un răspuns „în câteva săptămâni”.

Comisia Europeană a anunțat, săptămâna trecută, intenția de a propune țărilor membre un al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. „Coaliția Voluntarilor” reunește 31 de țări, printre care și România, iar inițiativa, condusă de Marea Britanie și Franța, a fost lansată oficial pe 2 martie de premierul Keir Starmer, după summitul de la Londra dedicat securizării sprijinului pentru Ucraina.

Pe de altă parte, poziția oficială a Moscovei rămâne fermă: ministrul de Externe Serghei Lavrov a afirmat că, „pentru ca pacea să fie durabilă, noile realități teritoriale care au apărut (…) trebuie recunoscute și oficializate în conformitate cu dreptul internațional”. Pretențiile Kremlinului includ recunoașterea a cinci regiuni pe care le revendică - Donețk, Lugansk, Herson, Zaporojie și Crimeea - iar președintele Vladimir Putin cere ca Kievul să cedeze aceste teritorii și să renunțe la planurile de aderare la NATO, condiții considerate inacceptabile de Ucraina și de aliații săi occidentali.

Reacțiile de la Kiev au fost rapide. Ministrul ucrainean de externe Andrii Sibiga a catalogat declarațiile Moscovei drept „o nouă serie de ultimatumuri vechi” și a scris că „Rusia nu și-a schimbat obiectivele brutale și nu arată nicio dorință de a se angaja în negocieri semnificative”. Sibiga a mai spus că agresorul devine mai îndrăzneț atunci când nu este supus presiunii și a solicitat noi sancțiuni dure împotriva mașinii de război ruse.

Turcia, care a găzduit mai multe runde de discuții între delegațiile rusă și ucraineană, a informat că Rusia ar fi dispusă să „înghețe” conflictul în sudul Ucrainei de-a lungul liniilor frontului actuale, în timp ce, în negocierile de la Istanbul, Moscova a cerut anterior retragerea completă a forțelor ucrainene din regiunile pe care le revendică. Turcia a notat totodată că poziția Rusiei s-ar fi ajustat după summitul din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin.

În același registru, Vladimir Putin a declarat, la finalul unei vizite în China, că „nu a exclus niciodată posibilitatea” unei întâlniri cu Volodimir Zelenski și a spus că, „dacă Zelenski este pregătit, să vină la Moscova și această întâlnire va avea loc”. Propunerea a fost calificată de Andrii Sibiga drept „inacceptabilă”; ministrul ucrainean a enumerat Austria, Vaticanul, Elveția, Turcia și trei state din Golf ca posibile gazde „serioase” pentru o eventuală întâlnire între liderii celor două țări și a reafirmat că Zelenski este dispus să se întâlnească în oricare dintre aceste locuri.

Contextul militar rămâne unul grav: aproximativ o cincime din teritoriul Ucrainei se află sub controlul forțelor ruse, iar revendicările Kremlinului asupra a cinci regiuni persistă ca punct major de dispută în negocierile care ar trebui să însoțească orice încetare a focului. Obiectivul declarat al „Coaliției Voluntarilor” este, potrivit inițiatorilor, să contribuie la garanții de securitate suficient de solide pentru Ucraina, inclusiv prin acorduri bilaterale și mecanisme care, după cum a afirmat Zelenski, „au nevoie de o dispoziție de tipul articolului 5”.

