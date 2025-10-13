„Ucraina ar putea dispărea ca stat”. Lukașenko lansează un nou avertisment către Zelenski

Președintele autoproclamat al Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a lansat un nou avertisment la adresa Kievului, susținând că Ucraina riscă să dispară ca stat dacă nu va acționa rapid pentru a opri războiul. Liderul de la Minsk a spus că președintele Volodimir Zelenski ar trebui „să se așeze urgent la masa negocierilor” și „să ia decizii curajoase” înainte ca situația de pe front să devină ireversibilă.

Declarațiile au fost făcute în fața jurnaliștilor ruși, cu prilejul summitului Comunității Statelor Independente (CSI) desfășurat în Tadjikistan. Lukașenko a spus că, în trecut, a fost tentat „să învinovățească liderii europeni și Europa pentru incapacitatea lor de a ajunge la un acord”, însă, în ultimele zile, ar fi primit „numeroase informații” care l-au făcut să creadă că responsabilitatea principală ar aparține chiar președintelui ucrainean, potrivit agenției de presă de stat din Belarus BelTA.

„Am primit o mulțime de informații potrivit cărora problema nu este cu Statele Unite, care sunt foarte dornice să avanseze în această chestiune, nici cu Rusia, care este gata să avanseze, și nici cu liderii europeni, ci mai degrabă cu Volodimir Zelenski. Cred că el va înțelege acest lucru. De fapt, sunt convins că deja o face”, a declarat Lukașenko.

Liderul de la Minsk, aliat loial al lui Putin, a analizat și situația în care se află omologul său de la Kiev, susținând că o schimbare bruscă de direcție ar putea „redefini întreaga sa identitate politică”. Totuși, Lukașenko a sugerat că Zelenski ar fi pregătit, cel puțin parțial, „să cedeze sub o presiune puternică” exercitată din exterior, după care „se vor lua decizii adecvate”.

Tonul liderului belarus a devenit mai amenințător atunci când a vorbit despre ritmul ofensivei ruse. „Trebuie luate măsuri urgente. Rusia avansează pe linia frontului (și spun acest lucru în mod responsabil, pentru că observ acest lucru în fiecare zi), iar acest avans ar putea duce la dispariția Ucrainei ca stat”, a spus el. Lukașenko nu a oferit, însă, date concrete despre mișcările trupelor ruse.

În discursul său, președintele belarus a mers mai departe, avertizând că țările vecine Ucrainei, în special cele din vest, ar urmări propriile interese teritoriale. „Uitați-vă la vecinii dezorientați ai Ucrainei — în primul rând la cei din vest. Unele puteri și state se văd deja în vestul Ucrainei. Sunt pregătiți să smulgă o parte din țară, așa cum s-a întâmplat înainte de Marele Război Patriotic”, a afirmat Lukașenko, făcând referire la perioada premergătoare celui de-al Doilea Război Mondial.

Lukașenko invocă așa-zise planuri ale Poloniei de a anexa părți din Belarus și din Ucraina încă de dinainte ca Putin să declanșeze războiul la scară largă în Ucraina, în 2022. Înainte de 1939, când Polonia a fost divizată de Germania Nazistă și de Uniunea Sovietică, părți din ceea ce acum numim Belarus și Ucraina făceau parte din statul polonez. După 1945, sovieticii au anexat teritoriile estice ale Poloniei și au dat polonezilor teritorii care aparținuseră Germaniei, împingând statul spre vest.

Map shows Poland before and after WWII. Source: https://t.co/UIeCpsel5Y pic.twitter.com/qtpGKDqJFV — Simon Kuestenmacher (@simongerman600) July 24, 2020

El a insistat că „scenariul este foarte grav” și i-a transmis direct lui Zelenski un mesaj de avertisment: „Aș dori ca președintele Ucrainei să asculte sugestiile mele și să înțeleagă că nimeni nu va aduce fericirea Ucrainei, cu excepția statelor slave. Este necesar să ne așezăm la masa negocierilor și să găsim o soluție”.

Comentând și subiectul fierbinte al potențialei livrări de rachete americane cu rază lungă de acțiune Tomahawk către Ucraina, Lukașenko a încercat să minimalizeze importanța acestuia. „Trebuie să ne calmăm în această privință. Prietenul nostru Donald (Trump) are o anumită tactică — uneori pune presiune, alteori acționează mai dur, apoi se calmează și face un pas înapoi. Nu ar trebui să credem că mâine totul va fi lansat”, a spus el, adăugând că „există un antidot pentru orice otravă”.

Pe 11 octombrie, Volodimir Zelenski a discutat telefonic cu Donald Trump, iar presa a relatat că unul dintre subiectele abordate ar fi fost chiar posibilitatea ca Ucraina să achiziționeze rachete Tomahawk. Kremlinul a reacționat imediat, declarând că această perspectivă provoacă „îngrijorare serioasă” la Moscova. O zi mai târziu, cei doi lideri au avut o nouă convorbire telefonică. Zelenski a afirmat ulterior că Rusia se teme de posibila livrare de rachete americane și că o astfel de presiune din partea Washingtonului ar putea contribui la accelerarea negocierilor de pace.

