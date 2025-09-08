Mesajul lui Zelenski după atacul „îndrăzneț” al Rusiei asupra Ucrainei, unul dintre cele mai puternice. „Putin testează lumea”. Ce așteaptă Kievul de la SUA

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 07 Septembrie 2025, ora 23:48
496 citiri
Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei FOTO X/@le_Parisien

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că se aşteaptă la o „reacţie puternică” din partea Statelor Unite după atacul aerian rusesc de o amploare fără precedent care a vizat Ucraina în cursul nopţii, soldat cu cel puţin cinci morţi.

„Este important ca partenerii să reacţioneze global la acest atac (...) Ne bazăm pe un răspuns ferm din partea Statelor Unite”, a afirmat Zelenski în discursul său zilnic transmis pe reţelele de socializare.

"Este evident că Rusia încearcă să provoace suferinţă Ucrainei cu atacuri şi mai îndrăzneţe. Acesta este un semn clar că Putin testează lumea – dacă va accepta sau tolera acest lucru. De aceea este important ca declaraţiile liderilor, statelor şi instituţiilor să fie susţinute de acţiuni ferme – sancţiuni împotriva Rusiei, împotriva persoanelor asociate cu Rusia, tarife dure şi alte restricţii comerciale cu Rusia. Pierderile lor trebuie să se facă simţite.

Acesta este lucrul cu adevărat convingător. Putin nu doreşte negocieri, se ascunde în mod clar de ele, astfel încât penuria de combustibil şi alte probleme economice ale Rusiei sunt răspunsul logic la refuzul său de a accepta un armistiţiu sau o întâlnire la nivel de lideri", a precizat Volodimir Zelenski.

