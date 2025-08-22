Zelenski anunță că atacurile rușilor s-au intensificat și că Rusia sabotează negocierile de pace. O fabrică americană a fost atacată

Zelenski acuză Moscova că sabotează negocierile de pace prin intensificarea atacurilor asupra Ucrainei, inclusiv asupra unei fabrici americane din vestul țării, unde un raid cu rachete și drone a provocat victime și distrugeri semnificative. În timp ce Rusia susține că vizează infrastructură militară și energetică, Kievul avertizează că atacurile deliberate asupra obiectivelor civile și investițiilor occidentale arată lipsa de interes real pentru un acord diplomatic.

Zelenski a spus că un atac cu rachete asupra unei companii de electronice deținute de SUA este un indicator „elocvent” al intențiilor Rusiei în ceea ce privește inițiativele de pace conduse de SUA.

„Acum, semnalele din partea Rusiei sunt, sincer, nerușinate”, a declarat Zelenski în discursul său video către națiune de joi seară. „Încearcă să se eschiveze de la necesitatea organizării de întâlniri. Nu vor să pună capăt războiului. Continuă cu atacurile masive”, a arătat liderul ucrainean.

În ultimele atacuri, Rusia a folosit nu mai puțin de 574 de drone și 40 de rachete, a spus Zelenski, fiind unul dintre cele mai ample. O persoană a fost ucisă și 22 au fost rănite.

Majoritatea răniților din timpul nopții au fost înregistrați în urma unui atac asupra fabricii de electronice Flex, deținute de SUA, din regiunea Zakarpattia, din extremitatea vestică a Ucrainei, au declarat autoritățile. Depozitele din această zonă au fost avariate. „Credem că a fost un atac deliberat asupra proprietății SUA aici, în Ucraina, asupra investițiilor americane”, a declarat Zelenski, descriind compania ca fiind un producător de aparate electrocasnice.

„Un atac foarte elocvent, comis chiar în momentul în care lumea așteaptă un răspuns clar din partea rușilor cu privire la mișcările lor în negocierile pentru a pune capăt războiului”, a comentat Zelenski, sugerând că interesul Rusiei pentru eforturile de pace conduse de SUA nu este sincer.

Rusia nu a comentat afirmația lui Zelenski că armata sa a lovit în mod deliberat o instalație deținută de SUA, dar Moscova neagă că ar viza civili și infrastructură civilă.

Un primar din apropierea fabricii avariate a declarat că aceasta era deținută de compania americană Flex și avea mii de angajați.

În orașul Liov, din vestul Ucrainei, atacurile au ucis o persoană, a rănit alte trei și a avariat 26 de case, a declarat guvernatorul Maksîm Kozîțki.

Autoritățile din regiunea Dnipropetrovsk, din sud-estul Ucrainei, au raportat pagube la fabrici, case și conducte de gaz. Două surse din industrie au declarat pentru Reuters că o instalație importantă de pompare a gazelor a fost atacată, fără a preciza locația.

Ministerul rus al Apărării a declarat că a lovit infrastructura energetică și aeroportuară a Ucrainei, precum și instalații industriale militare în timpul nopții și a capturat un alt sat de pe linia frontului - Oleksandro-Șultîne.

Ucraina a declarat, la rândul său, că a lovit o rafinărie de petrol rusă, un depozit de drone și o bază pentru combustibili.

ÎMPOTMOLIRE PE FRONTUL DIPLOMATIC

După o serie de demersuri diplomatice, președintele american Donald Trump a declarat la începutul acestei săptămâni că s-a ajuns la un acord pentru a organiza o întâlnire bilaterală între Zelenski și liderul rus Vladimir Putin.

Moscova spune că Putin și-a exprimat în repetate rânduri disponibilitatea de a se întâlni cu Zelenski, dar că Ucraina încearcă să submineze eforturile lui Trump de a rezolva conflictul și că liderul său este oricum ilegitim.

Trump s-a întâlnit atât cu Zelenski, cât și cu Vladimir Putin în ultima săptămână, în încercarea de a găsi o soluție diplomatică pentru încetarea luptelor, dar a recunoscut că liderul de la Kremlin s-ar putea să nu-și dorească un acord. Zelenski l-a îndemnat pe Trump să reacționeze ferm dacă acesta este cazul. „Dacă rușii nu sunt pregătiți, am dori să vedem o reacție fermă din partea Statelor Unite”, a declarat el joi.

Potrivit unor oficiali și surse americane, planificatorii militari americani și europeni au început să exploreze garanțiile de securitate post-conflict pentru Ucraina, dar calea către pace rămâne incertă.

Zelenski a declarat că discuțiile pe tema garanțiilor de securitate „contribuie în fiecare zi la conturarea arhitecturii de securitate a Ucrainei”.

Șefii armatelor din Statele Unite, Finlanda, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie și Ucraina s-au reunit la Washington, D.C., de marți până joi.

Joi, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că Moscova este pregătită pentru discuții sincere despre garanțiile de securitate pentru Ucraina și a acuzat susținătorii europeni ai Ucrainei de „aventurism” pentru că au exclus Moscova din discuții.

Mii de civili, majoritatea ucraineni, au fost uciși de la invazia pe scară largă a Moscovei din februarie 2022. Se estimează că peste un milion de soldați ruși și ucraineni au fost uciși sau răniți.

