Zelenski avertizează asupra riscului unei catastrofe pentru toată Europa. Centrala nucleară Zaporojie este deconectată de la rețea

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 07:24
72 citiri
Zelenski avertizează asupra riscului unei catastrofe pentru toată Europa. Centrala nucleară Zaporojie este deconectată de la rețea
Centrala nucleară de la Zaporojie FOTO / wikipedia.org

Centrala nucleară Zaporojie, cea mai mare din Europa, se află de o săptămână într-o situaţie fără precedent, fiind deconectată de la reţeaua ucraineană şi dependentă de generatoare diesel. Preşedintele Volodimir Zelenski avertizează că avariile repetate provocate de atacurile ruseşti pun în pericol siguranţa întregii regiuni, în timp ce Moscova şi Kievul îşi pasează reciproc responsabilitatea pentru riscul unei catastrofe nucleare.

„Situaţia este critică. Din cauza atacurilor ruseşti, centrala a fost deconectată de la sursa de alimentare cu energie electrică şi de la reţea. Ea este alimentată cu energie electrică de generatoare diesel”, a declarat Zelenski în discursul său zilnic către naţiune.

„Ruşii, prin atacurile lor, sunt cei care împiedică repararea liniilor electrice care duc la centrală şi restabilirea securităţii. Şi aceasta este o ameninţare pentru absolut toată lumea”, a adăugat el.

Situație fără precedent

Este cea mai lungă întrerupere a alimentării cu energie electrică la centrala Zaporojie de când Rusia a preluat controlul asupra uzinei nucleare, cea mai mare din Europa. „Au trecut deja şapte zile. Nu am mai cunoscut niciodată o astfel de situaţie”, a afirmat şeful statului ucrainean cu îngrijorare.

Moscova şi Kievul s-au acuzat reciproc în repetate rânduri că riscă o catastrofă nucleară prin atacarea uzinei şi s-au învinuit reciproc pentru ultima întrerupere a alimentării cu energie electrică. Rusia a declarat săptămâna trecută că centrala, pe care a preluat-o la începutul războiului, în 2022, primeşte energie electrică de rezervă în urma unui atac pe care l-a atribuit Ucrainei.

Cele şase reactoare, care înainte de război produceau aproximativ o cincime din energia electrică a Ucrainei, au fost oprite după preluarea controlului de către Moscova. Însă centrala are nevoie de energie electrică pentru a menţine sistemele de răcire şi de siguranţă, care împiedică topirea reactoarelor şi, prin urmare, un accident nuclear grav. De la începutul războiului, centrala Zaporojie a fost supusă unor multiple ameninţări la adresa siguranţei sale, inclusiv bombardamente frecvente în apropiere, întreruperi repetate de curent şi lipsă de personal.

Președintele naționalist al Poloniei s-a săturat de ucraineni. Vrea să-i pedepsească pe toți cei care neagă crimele comise de aceștia împotriva polonezilor
Președintele naționalist al Poloniei s-a săturat de ucraineni. Vrea să-i pedepsească pe toți cei care neagă crimele comise de aceștia împotriva polonezilor
Președintele polonez Karol Nawrocki a înaintat Sejmului un proiect de lege privind modificarea Codului Penal, care propune incriminarea negării „crimelor” comise de naționaliștii...
Zelenski a felicitat-o pe Maia Sandu. „Manevrele subversive rusești, dezinformarea constantă - niciuna nu a funcționat.” Președintele ucrainean promite sprijin pentru Chișinău
Zelenski a felicitat-o pe Maia Sandu. „Manevrele subversive rusești, dezinformarea constantă - niciuna nu a funcționat.” Președintele ucrainean promite sprijin pentru Chișinău
Volodimir Zelenski a sunat-o pe Maia Sandu și a felicitat-o pentru victoria zdrobitoare în fața forțelor pro-ruse, care au fost finanțate cu munți de bani de către Moscova. PAS, partidul...
#Volodimir Zelenski, #centrala nucleara zaporojie, #deconectare, #retea electrica , #stiri Volodimir Zelenski
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
52.000.000Euro pentru Dan Sucu! A urmat dezastrul: "Nimeni nu este sigur ca va ramane"
Digi24.ro
VIDEO Momentul in care cutremurul din Filipine loveste insula Cebu: filmare dintr-o masina aflata in mers pe un pod
DigiSport.ro
Cea mai asteptata intrebare! Madalina Ghenea a dat raspunsul: "Condoleante"

Ep. 138 - Nicusor Dan s-a băgat în seamă cu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Zelenski avertizează asupra riscului unei catastrofe pentru toată Europa. Centrala nucleară Zaporojie este deconectată de la rețea
  2. Haos în SUA, după ce Trump și Congresul nu au ajuns la un compromis. Serviciile guvernamentale vor fi suspendate, iar 750.000 de funcționari vor fi trimiși acasă
  3. Ce șanse are unirea României cu Republica Moldova, după ultimele alegeri. Europarlamentar cu dublă cetățenie: „Un obiectiv realist, dar...”
  4. Diabolicul Putin schimbă tactica, avertizează Germania: Ce sunt noile atacuri intenționate ale Rusiei, fără precedent?
  5. Generalul american Petraeus dezvăluie cum va fi oprit Putin: Ucraina câștigă războiul cu ajutorul unei invenții speciale
  6. Trump pune presiune pe Pentagon, pentru înfruntarea cu o superputere: Planul nebunesc, creșterea unei forțe cu 400%
  7. Crește frica de Putin într-o țară NATO, la 1.200 km de Moscova: Proiectul unei arme teribile contra Rusiei e pe masă
  8. Controversatul Tristan Tate, reacție grosolană după alegerile din Republica Moldova: "Sincer, mi se rupe. Nu sunt clovnii mei, nu e circul meu"
  9. UE oferă Ucrainei încă 2 miliarde de euro, pentru tehnologia dronelor. "Prima noastră linie de apărare", explică Ursula von der Leyen în fața lui Mark Rutte
  10. Un fost șef de stat, aflat la putere timp de 18 ani, a fost condamnat la moarte, sub acuzația de trădare