Președintele Volodymyr Zelensky a discutat cu președintele american Joe Biden despre sancțiunile împotriva Rusiei și asistența de apărare pentru Ucraina.

„Tocmai am avut o conversație cu președintele Statelor Unite. S-a discutat despre sancțiunile împotriva Rusiei și asistența de apărare pentru Ucraina. Trebuie să-l oprim pe agresor cât mai curând posibil”, a postat Zelensky pe Twitter.

Just had a conversation with @POTUS. The American leadership on anti-Russian sanctions and defense assistance to Ukraine was discussed. We must stop the aggressor as soon as possible. Thank you for your support!