Când vor avea loc alegeri în Ucraina? Zelenski i-a răspuns lui Trump în Biroul Oval

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni, în Biroul Oval al Casei Albe, că este deschis organizării de alegeri în Ucraina după încheierea războiului cu Rusia, cu condiția ca scrutinul să se poată desfășura în siguranță. Declarația a fost făcută în cadrul vizitei la Washington, unde liderul ucrainean a participat la discuțiile convocate de președintele american Donald Trump, alături de mai mulți lideri europeni.

„Da, desigur, suntem deschiși alegerilor, da. Trebuie să asigurăm siguranța în circumstanțe și puțin trebuie să lucrăm în parlament pentru că, în timpul războiului, nu poți avea alegeri”, a spus Zelenski, potrivit Reuters. El a subliniat că un armistițiu este necesar pentru ca cetățenii să poată vota „în alegeri legale, deschise și democratice”.

Întâlnirea de la Washington are loc în cadrul discuțiilor privind condițiile unei posibile înțelegeri de pace. Donald Trump a vorbit vineri cu președintele rus Vladimir Putin și a precizat că va relua discuțiile cu acesta și după reuniunea de la Casa Albă.

În Ucraina, alegerile sunt în prezent suspendate prin legea marțială instituită în urma invaziei ruse.

Schimb de replici în Biroul Oval

În timpul declarațiilor comune, atmosfera a fost mai cordială decât la întâlnirea tensionată din februarie. Totuși, liderul american l-a pus în dificultate pe Zelenski, intervenind atunci când acesta explica de ce nu se pot organiza alegeri pe timp de război.

„Deci spui că în timpul războiului nu poți avea alegeri?”, l-a întrerupt Trump, continuând zâmbind: „Deci, dați-mi voie să spun că, peste trei ani și jumătate – vrei să spui că, dacă se întâmplă să fim în război cu cineva, nu vor mai fi alegeri?”.

