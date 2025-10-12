Contraofensiva ucraineană, progrese impresionante în două puncte cheie ale frontului. Zelenski anunță că armata Kievului avansează la Zaporojie

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 12 Octombrie 2025, ora 23:26
377 citiri
Contraofensiva ucraineană, progrese impresionante în două puncte cheie ale frontului. Zelenski anunță că armata Kievului avansează la Zaporojie
Soldați ucraieni/FOTO/X/@wogoa1

Contraofensiva ucraineană a înregistrat progrese atât în regiunea sudică Zaporojie, cât şi într-o zonă din regiunea Doneţk, punctul central al conflictului, unde Kievul a repurtat succese, a afirmat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Kievul susţine de câteva săptămâni că forţele sale au avansat în jurul oraşului Dobropillia - în apropierea centrului logistic Pokrovsk, una dintre ţintele-cheie ale trupelor ruse care avansează încet spre vest prin regiunea Doneţk.

În adresarea sa video către naţiune de duminică seară, Zelenski a declarat că forţele Kievului au înaintat mai mult de 3 km mai în sud, în regiunea Zaporojie. „În acest moment, unităţile ucrainene continuă acţiunile de contraofensivă în apropierea oraşului Dobropillia, dar şi în alte sectoare, în special în regiunea Zaporojie, lângă Orihiv”, a spus el. „Acolo, forţele noastre au avansat – astăzi cu peste 3 km”, a susţinut liderul ucrainean.

Batalionul 24 de asalt separat al armatei ucrainene a postat pe aplicaţia de mesagerie Telegram că, împreună cu o altă unitate, a preluat controlul asupra satului Mali Şcerbakî, situat între Orihiv şi fluviul Nipru.

Raportul Ministerului rus al Apărării rus nu face nicio referire la avansările ucrainene sau la faptul că Mali Şcerbakî ar fi trecut sub control ucrainean. În schimb, Moscova afirmă că trupele sale au lovit trupele şi echipamentele ucrainene în regiunea Zaporojie, inclusiv în satul Novoandriivka, în apropierea satelor Mali Şcerbakî şi Orihiv.

În ultima săptămână, Ucraina şi Rusia au emis relatări contradictorii despre situaţia de pe linia frontului în războiul care durează de mai bine de trei ani şi jumătate. Comandantul suprem al Ucrainei spune că linia frontului se întinde pe o lungime de 1.250 km.

Liderul rus Vladimir Putin a declarat săptămâna trecută ofiţerilor superiori că forţele Moscovei au capturat 5.000 km pătraţi de teritoriu în acest an şi deţin avantajul strategic în toate sectoarele liniei frontului.

O zi mai târziu, Zelenski a declarat că forţele ucrainene au provocat pierderi grele trupelor ruse în apropiere de Dobropillia şi că „se apără” în toate celelalte direcţii.

Cum „profită” Vladimir Putin de faptul că toată lumea și-a îndreptat atenția asupra păcii din Orientul Mijlociu. „Își permite”
Cum „profită” Vladimir Putin de faptul că toată lumea și-a îndreptat atenția asupra păcii din Orientul Mijlociu. „Își permite”
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski atrage atenţia duminică, într-o postare pe reţelele sociale, că Rusia îşi intensifică atacurile în special asupra sectorului energetic ucrainean...
Șeful Statului Major al armatei ruse a anunțat următorul obiectiv al ofensivei forțelor lui Putin
Șeful Statului Major al armatei ruse a anunțat următorul obiectiv al ofensivei forțelor lui Putin
Șeful Statului Major al armatei ruse, Valeri Gherasimov, a anunțat, zilele trecute, că următoarea direcție de ofensivă a forțelor ruse nu va fi nici Pokrovsk, nici Kupiansk, ci regiunea...
#Volodimir Zelenski, #contraofensiva ucraina, #armata ucraineana, #zaporojie , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Sa opreasca tot! Multi vor muri". N-au tinut cont si sunt gata sa ia o decizie radicala, fara precedent in istorie
Digi24.ro
Mobilizare in Bucuresti si Ilfov: De ce a chemat MApN rezervistii la instructie si evaluare
DigiSport.ro
Selectioner pentru Romania! FRF a ales inlocuitorul lui Mircea Lucescu si a primit raspunsul: "Decizia a fost deja luata"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cumpărături la un click distanță. Cum ne influențează algoritmii achizițiile impulsive: între personalizare și manipulare
  2. Germania a antrenat trupe ruse chiar înainte de anexarea Crimeei, în 2014, potrivit publicației Der Spiegel
  3. Contraofensiva ucraineană, progrese impresionante în două puncte cheie ale frontului. Zelenski anunță că armata Kievului avansează la Zaporojie
  4. Tentativă de lovitură de stat în Madagascar: Armata a întors armele împotriva președintelui. Tinerii din Generația Z s-au alăturat soldaților
  5. Codul roșu de ploi puternice face ravagii în Spania. Care sunt regiunile cele mai afectate. „Prudență maximă” FOTO
  6. Economia rusă se află într-o criză profundă. Dar Putin pariază întotdeauna pe mize mai mari atunci când lucrurile merg prost ANALIZĂ
  7. „Războiul” tarifelor vamale dintre Donald Trump și China, dublat de unul al schimburilor de replici. „Președintele Xi a avut un moment nefericit, nu dorește o criză economică”
  8. Premierul Netanyahu despre eliberarea ostaticilor israelieni luați de Hamas: ”Trebuie să vă spun că lupta nu s-a încheiat” VIDEO
  9. „Propaganda rusă a afectat extrem de grav mentalul colectiv al românilor”. Jurnalist moldovean, consternat de rezultatele unui sondaj realizat în România
  10. S-a aflat care este „cel mai fericit loc de pe Pământ”. Orașul european care i-a cucerit pe turiști