Momentul în care jurnalistul care l-a criticat în iarnă pe Zelenski că nu poartă costum îl complimentează. „Domnule președinte, arătați fabulos”

Autor: Catalina Sirbu
Luni, 18 August 2025, ora 21:57
510 citiri
Zelenski și Trump FOTO Hepta

Jurnalistul conservator Brian Glenn, care în februarie l-a criticat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru că nu a purtat costum în Biroul Oval, a făcut luni un schimb de glume cu liderul de la Kiev, care a purtat un sacou și o cămașă de culoare neagră la a doua sa întâlnire bilaterală cu omologul său american, Donald Trump.

Același jurnalist care l-a întrebat pe Zelenski „de ce nu porți costum?” ultima dată când Zelenski a fost la Casa Albă, îl complimentează acum pe Zelenski pentru că acesta poartă.

„Domnule președinte Zelenski, arătați fabulos în acest costum”, i-a spus Glenn liderului ucrainean, în vârstă de 47 de ani, în timpul unei discuții cu reporterii.

Președintele Trump a intervenit în glumă, spunând că i-a spus lui Zelenski „același lucru” și a povestit cum Glenn l-a tachinat pe liderul ucrainean în legătură cu ținuta sa la ultima întâlnire de la Casa Albă dintre cei doi lideri, pe 28 februarie.

„Îmi cer scuze. Arătați minunat”, a spus Glenn.

Zelenski a zâmbit și a arătat spre costumul lui Glenn și a glumit în replică: „Este același costum. Vezi, eu m-am schimbat; tu nu.” Biroul Oval a izbucnit în râsete din partea oficialilor, inclusiv Trump și jurnaliștii acreditați la Casa Albă.

Președintele Donald Trump l-a întâmpinat luni pe liderul ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, în timp ce liderii europeni deja sosiseră la sediul Președinției americane pentru summitul crucial cu președintele american și cu președintele Ucrainei la care se va discuta despre soarta ucrainenilor și un acord de pace cu Rusia.

Trump și Zelenki, din nou față în față
