Cât costă și de unde poate fi cumpărat costumul pentru care Zelenski a fost lăudat la Casa Albă. Schimb de replici cu ziaristul care l-a criticat la vizita trecută

Marti, 19 August 2025, ora 08:01
682 citiri
Trump l-a lăudat pe Zelenski pentru ținută FOTO Hepta
Întâlnirea de la Casa Albă dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski a început într-o notă relaxată, cu un compliment vestimentar din partea liderului american, în timp ce presa și protocolul au urmărit cu interes alegerea vestimentară a președintelui ucrainean, transformată într-un subiect de glume și ironii.
„Îmi place”, i-a spus președintele Trump președintelui ucrainean Volodimir Zelenski când a sosit luni la Casa Albă, referindu-se la costumul lui Zelenski, arată Libertatea.ro
Zelenski purta o jachetă în stil blazer, cămașă cu guler, dar fără cravată, pantaloni și bocanci, toate negre. Jacheta cu buzunare aplicate, confecționată din pânză de armată, provine de la Viktor Anisimov, marca ucraineană ale cărei haine le-a purtat exclusiv în cea mai mare parte a acestui an, potrivit unui reprezentant al companiei citat de Wall Street Journal.
O variantă cu buzunar pe mâneca stângă poate fi comandată online cu 585 de euro. Compoziția este 85% bumbac, 8% fibre de urzică și 7% in.
Schimb de replici cu reporterul care l-a criticat la vizita trecută
Volodimir Zelenski a fost felicitat chiar și de reporterul care îl criticase pentru ținuta sa în timpul discuției aprinse din Biroul Oval, din februarie.
„Domnule președinte Zelenski, arătați fabulos în costumul acela… arătați bine”, a spus Brian Glenn, iar președintele SUA a fost de acord.
Replica lui Zelenski a stârnit hohote de râs în Biroul Oval. „Văd că dumneavoastră (Brian Glenn n. red.) purtați același costum ca ultima dată când ne-am întâlnit. Eu m-am schimbat. Tu, nu", a replicat Zelenski.
Recent, jurnalistul a făcut parte din presa americană prezentă în Alaska pentru întâlnirea dintre Trump și Putin și a împărtășit un moment de relaxare cu delegația presei ruse, când Glenn a ridicat o sticlă de vodcă pe care a primit-o de la un reporter pentru că i-a ajutat să găsească camera pierdută.
Înainte de întâlnire, Real America’s Voice, publicația lui Glenn, a întrebat pe X dacă Zelenski va purta un costum de data aceasta. Presa americană a susținut, citând surse, că protocolul de la Casa Albă a întrebat în prealabil echipa lui Zelenski dacă președintele intenționează să poarte un costum la întâlnire. Și, deși Zelenski a purtat un costum, nu și-a pus totuși cravată.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Trump și Zelenki, din nou față în față
Întâlnirea de la Casa Albă dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski a început într-o notă relaxată, cu un compliment vestimentar din partea liderului american, în timp ce presa și...
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a criticat ideea concesiilor teritoriale ale Ucrainei către Federația Rusă, care a invadat țara în 2014, pentru anexarea Crimeei, apoi în 2022....
Premierul britanic Keir Starmer s-a declarat mulţumit de progresele obţinute la întâlnirea de luni de la Casa Albă, subliniind că discuţiile privind garanţiile de securitate şi cooperarea...
Întâlnirea de la Casa Albă dintre Donald Trump, Volodimir Zelenski și partenerii europeni și NATO a fost „foarte reușită”, a declarat secretarul general al Alianței, Mark Rutte....
Pentru a obține garanții de securitate din partea SUA după un posibil acord de pace cu Federația Rusă, Ucraina va achiziționa arme americane de 100 de miliarde de dolari. Achiziția va fi...
Întâlnirea dintre președintele Donald Trump și omologul său Vladimir Putin a fost probabil cel mai așteptat și mai mediatizat eveniment diplomatic de la începutul războiului din Ucraina,...
Casa Albă a publicat pe rețelele sociale o fotografie în care Volodimir Zelenski și Donald Trump discută singuri în Biroul Oval. În imaginea publicată de un consilier al președintelui...
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni, în Biroul Oval al Casei Albe, că este deschis organizării de alegeri în Ucraina după încheierea războiului cu Rusia, cu condiția...
Președintele american Donald Trump ar fi întrerupt discuțiile cu liderii europeni prezenți în Biroul Oval pentru un apel telefonic cu Vladimir Putin.
Conform informațiilor oferite de...
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat luni, la Casa Albă, că deși o reuniune trilaterală între Rusia, Ucraina și SUA este importantă, va fi necesară și organizarea unei reuniuni...
Liderii europeni au mers luni la Washington, pentru discuții privind pacea din Ucraina.
Premierul britanic Keir Starmer a ajuns primul, iar secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a fost...
Președintele american Donald Trump s-a întâlnit luni, 18 august, la Casa Albă, cu liderii europeni și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pentru a discuta despre condițiile unui...
În timpul discuției dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump, luni, 18 august, în Biroul Oval era afișată o hartă a Ucrainei.
Pe hartă se poate vedea că teritoriul aflat sub controlul...
Jurnalistul conservator Brian Glenn, care în februarie l-a criticat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru că nu a purtat costum în Biroul Oval, a făcut luni un schimb de glume cu...
Atmosfera din Biroul Oval în cadrul întâlnirii de luni, 18 august, a fost mult mai amicală decât cea explozivă din februarie, când preşedintele Volodimir Zelenski s-a aflat în aceeaşi...
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat luni că sprijinul american pentru Ucraina va continua indiferent de rezultatul discuțiilor pe care le are la Washington cu omologul său...
Vladimir Putin, preşedintele Rusiei, s-a angajat luni într-o serie de demersuri diplomatice, sunându-i pe liderii Braziliei, Indiei şi Africii de Sud pentru a sublinia că nu este izolat...
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut luni lui Donald Trump să impună Rusiei pacea ''cu forța'', reluând termenii utilizați de liderul american înaintea unei reuniuni cruciale...
Loviturile Rusiei s-au soldat luni cu cel puțin 14 morți în Ucraina, au anunțat autoritățile, cu câteva ore înainte de o întâlnire între Donald Trump și Volodimir Zelenski în cadrul...
UPDATE 20.40 - Discuțiile Trump-Zelenski au continuat cu răspunsuri la întrebările jurnaliștilor. Volodimir Zelenski a spus că este nevoie de sprijin american pentru a-l opri pe Putin....