Cât costă și de unde poate fi cumpărat costumul pentru care Zelenski a fost lăudat la Casa Albă. Schimb de replici cu ziaristul care l-a criticat la vizita trecută

Trump l-a lăudat pe Zelenski pentru ținută FOTO Hepta

Întâlnirea de la Casa Albă dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski a început într-o notă relaxată, cu un compliment vestimentar din partea liderului american, în timp ce presa și protocolul au urmărit cu interes alegerea vestimentară a președintelui ucrainean, transformată într-un subiect de glume și ironii.

„Îmi place”, i-a spus președintele Trump președintelui ucrainean Volodimir Zelenski când a sosit luni la Casa Albă, referindu-se la costumul lui Zelenski, arată Libertatea.ro

Zelenski purta o jachetă în stil blazer, cămașă cu guler, dar fără cravată, pantaloni și bocanci, toate negre. Jacheta cu buzunare aplicate, confecționată din pânză de armată, provine de la Viktor Anisimov, marca ucraineană ale cărei haine le-a purtat exclusiv în cea mai mare parte a acestui an, potrivit unui reprezentant al companiei citat de Wall Street Journal.

O variantă cu buzunar pe mâneca stângă poate fi comandată online cu 585 de euro. Compoziția este 85% bumbac, 8% fibre de urzică și 7% in.

Schimb de replici cu reporterul care l-a criticat la vizita trecută

Volodimir Zelenski a fost felicitat chiar și de reporterul care îl criticase pentru ținuta sa în timpul discuției aprinse din Biroul Oval, din februarie.

„Domnule președinte Zelenski, arătați fabulos în costumul acela… arătați bine”, a spus Brian Glenn, iar președintele SUA a fost de acord.

Replica lui Zelenski a stârnit hohote de râs în Biroul Oval. „Văd că dumneavoastră (Brian Glenn n. red.) purtați același costum ca ultima dată când ne-am întâlnit. Eu m-am schimbat. Tu, nu", a replicat Zelenski.

Recent, jurnalistul a făcut parte din presa americană prezentă în Alaska pentru întâlnirea dintre Trump și Putin și a împărtășit un moment de relaxare cu delegația presei ruse, când Glenn a ridicat o sticlă de vodcă pe care a primit-o de la un reporter pentru că i-a ajutat să găsească camera pierdută.

Înainte de întâlnire, Real America’s Voice, publicația lui Glenn, a întrebat pe X dacă Zelenski va purta un costum de data aceasta. Presa americană a susținut, citând surse, că protocolul de la Casa Albă a întrebat în prealabil echipa lui Zelenski dacă președintele intenționează să poarte un costum la întâlnire. Și, deși Zelenski a purtat un costum, nu și-a pus totuși cravată.

