Zelenski, luat peste picior de Trump, care l-a făcut un negociator slab şi „extrem de incompetent”

Preşedintele Donald Trump l-a ironizat marţi pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, pe care l-a calificat drept un negociator slab şi „extrem de incompetent”, în timp ce tensiunile au continuat să crească în legătură cu primele discuţii directe ale administraţiei sale cu Rusia pe tema încetării războiului pe care Moscova l-a declanşat în urmă cu aproape trei ani, relatează Politico.com.

Comentariile lui Trump au venit pe fondul criticilor din partea aliaţilor europeni şi a multor experţi americani în informaţii, potrivit cărora Ucraina şi ţările europene care au investit în apărarea Ucrainei au fost excluse din negocierile ce au început marţi dimineaţă între oficialii americani şi ruşi în Arabia Saudită.

Afirmând că runda iniţială de discuţii a decurs „foarte bine”, Trump s-a arătat deranjat de frustrarea lui Zelenski de a fi fost exclus de la masa discuţiilor şi de decizia preşedintelui ucrainean de a nu mai merge la Riad pentru discuţii suplimentare cu delegaţia americană în această săptămână.

Ads

„Astăzi am auzit, 'Oh, ei bine, nu am fost invitaţi'”, a spus Trump când a fost întrebat despre criticile din partea Ucrainei, părând să îşi îndrepte tirul către Zelenski. „Ei bine, aţi fost acolo timp de trei ani. Ar fi trebuit să-i puneţi capăt - trei ani! Nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată. Nu ar fi trebuit să începeţi niciodată (războiul -n.r). Ar fi trebuit să încheiaţi o înţelegere”, a declarat Donald Trump.

Comentariul - care ignoră faptul că Rusia a fost cea care a invadat Ucraina fără a fi provocată, în urmă cu trei ani - este cel mai dur reproş al lui Trump la adresa părţii ucrainene. Acesta a venit în timp ce Zelenski şi liderii din întreaga Europă se străduiesc să aibă un răspuns la indiciile tot mai numeroase că cel mai important aliat al Kievului din ultimii trei ani pare să fie mai interesat de normalizarea relaţiilor cu Rusia decât de asigurarea supravieţuirii Ucrainei.

Trump a confirmat, de asemenea, interesul său pentru forţarea alegerilor în Ucraina ca parte a oricărei soluţii diplomatice la război. „Avem o situaţie în care nu am avut alegeri în Ucraina, în care avem legea marţială în Ucraina, în care liderul din Ucraina - adică urăsc să o spun, dar a scăzut la 4% rata sa de aprobare - şi ţara a fost făcută praf”, a declarat Trump.

Ads

În timp ce ratingul de aprobare publică al lui Zelenski a scăzut faţă de primele zile ale războiului, acesta are încă sprijinul unei majorităţi restrânse a ucrainenilor - 52%, potrivit unui sondaj de luna trecută, notează Politico.

Trump a negat, de asemenea, că forţarea alegerilor în Ucraina ar fi o prioritate rusă. „Acesta nu este ceva al Rusiei”, a spus Trump. „Este ceva ce vine din partea mea şi a multor alte ţări”, a susţinut şeful Casei Albe.

Preşedintele a mai afirmat că ucrainenii, care luptă pentru supravieţuirea ţării lor, „s-au săturat” de moarte şi distrugere şi sunt dornici să vadă sfârşitul războiului. „Oamenii vor să vadă că se întâmplă ceva”, a spus Trump.

Această declaraţie, notează Politico, este contrazisă de realitatea din Ucraina, unde oficialii aleşi şi o mare parte a populaţiei au fost şocaţi de acţiunile administraţiei Trump, care par indiferente la soarta naţiunii. Printre acestea se numără nu numai discuţiile cu Moscova, ci şi propunerea SUA de a revendica jumătate din drepturile Ucrainei asupra minereurilor rare ca plată pentru ajutorul deja primit şi fără garanţii de securitate viitoare.

Ads