Deputatul PSD Daniel Ghiță a declarat că va părăsi sala în momentul discursului pe care președintele Ucrainei Volodimir Zelenski îl va susține în Parlament. Social-democratul mai susține că românii au fost umiliți pe timp de pace de Zelenski.

"Zelenski o sa vorbească în Parlamentul României?! Eu, voi părăsi sala! Președintele țării trebuie să facă orice posibil să fie PACE, nu campanii de imagine în timp de război! Modul cum au fost umiliți românii pe timp de pace in Ucraina (nu au avut voie sa fie in Parlament, nu au voie sa meargă la slujbă in limba română, școli, limba româna interzisă, Minoritățile nu sunt recunoscute, etc) a arătat adevăratul respect față de România! Ucraina nu a avut respect fațâ de România. Noi, am primit cu brațele deschise refugiații. Așa e romanul: om bun și credincios!

De ce românii NU sunt recunoscuți ca minoritate în Ucraina, domnule Zelinski? E ușor să duci un război dintr-un bunker, în timp ce poporul tău moare! Un adevărat lider moare pentru poporul său, nu invers. Peace and stop the war! Nihil Sine Deo", scrie Daniel Ghiță pe Facebook.

Ads

Președintele PNL și liderul Senatului Florin Cîțu a transmis miercuri, 30 martie, că a discutat cu premierul ucrainean Denis Şmihal care i-a transmis că preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va susţine un mesaj în Parlamentul României, săptămâna viitoare.

”Discuţie importantă cu premierul din Ucraina, Denys Shmyhal. Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski va ţine un discurs în Parlamentul României. În calitate de preşedinte al Senatului, voi aranja ca acest lucru să se întâmple săptămâna viitoare, Ucraina are tot sprijinul meu. Mulţumesc, Denis!”, a scris Cîţu în mesajul de pe Twitter

Ads