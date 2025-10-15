Decizia drastică a lui Volodimir Zelenski. I-a retras cetățenia primarului din Odesa și l-ar putea deporta

Decizia drastică a lui Volodimir Zelenski. I-a retras cetățenia primarului din Odesa și l-ar putea deporta
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a retras marți cetățenia primarului Odessei, Ghennadi Truhanov, după ce serviciul de securitate ucrainean (SBU) a constatat că acesta deține și cetățenia rusă, interzisă prin lege în Ucraina. Decizia implică pierderea mandatului de primar și deschide calea pentru posibila deportare, în timp ce autoritățile au anunțat înființarea unei administrații militare pentru orașul-port strategic. Truhanov neagă deținerea cetățeniei ruse și anunță că se va adresa justiției.

Ucraina le interzice cetățenilor săi să aibă și cetățenie rusă.

"Cetățenia rusă a anumitor indivizi a fost confirmată și au fost pregătite decizii relevante în privința lor. Decretul a fost semnat", a scris Zelenski pe Telegram, fără a da nume, după o întâlnire cu șeful SBU, Vasil Maliuk.

Odată cu retragerea cetățeniei, Truhanov pierde și postul de primar, pe care îl deținea din 2014, și ar putea fi deportat.

Ca răspuns la o petiție, Zelenski a inițiat simultan înființarea unei administrații militare pentru acest oraș-port de importanță strategică.

Primarul neagă acuzațiile

Truhanov a negat că ar deține și cetățenie rusă și a spus că se va adresa justiției, invocând a anchetă a SBU asupra sa din 2022.

"Am acum dovada că nu puteam, nici fizic și nici legal, să obțină cetățenie sau pașaport rusești", a spus el la postul public Suspilne.

Potrivit SBU, decizia de retragere a cetățeniei lui Truhanov a fost luată în urma dovezilor furnizate de serviciu conform cărora primarul Odesei deține un pașaport rusesc valid. SBU a postat pe Telegram o imagine ce pare să arate o fotocopie a unei pagini de pașaport rusesc purtând numele și poza lui Truhanov, și având valabilitate până în decembrie 2025.

Suspiciuni că ar deține cetățenia rusă au fost lansate în campania electorală prin care a devenit primar în 2014.

Truhanov a condamnat în mod repetat Rusia pentru atacurile asupra Odesei.

Primarul Odesei se află de asemenea sub anchetă din 2017 în legătură cu acuzații de fraudă, pe care el dezminte.

O sursă familiarizată cu cazul a declarat că Zelenski i-a lipsit de cetățenie pe alți doi ucraineni. Potrivit Constituției, președintele Ucrainei are prerogativa revocării cetățeniei.

Opozanții lui Zelenski condamnă gestul

Oleksii Honcharenko, un deputat de opoziție din Odesa și un critic acerb al lui Zelenski, a spus că Truhanov trebuie să dea răspunsuri la 'multe întrebări', însă deputatul a condamnat retragerea cetățeniei.

'Astăzi ei îl vor înlătura pe Truhanov și noi toți ne vom bucura pentru că el e rău, dar mâine mașinăria de represiune va fi dezlănțuită împotriva oamenilor incomozi', a scris pe Telegram.

Din cauza legii marțiale în vigoare, alegerile locale ce ar fi trebuit să aibă loc la sfârșitul lui octombrie au fost anulate de parlament.

Retragerea cetățeniei, care era practicată împotriva disidenților în epoca sovietică, a devenit din nou o obișnuință sub Volodimir Zelenski și predecesorul său, Petro Poroșenko, mai notează dpa.

