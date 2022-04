Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a trasmis comunității internaționale un nou mesaj, miercuri, 13 aprilie, in care menționează și România printre viitoarele tinte de atac ale armatei ruse.

”Diverși experți au spus că Ucraina nu va rezista mai mult de o săptămână dacă Rusia o va invada. Nu numai că am reușit să oprim armata rusă, ci i-am respins! Dar războiul nostru este departe de a se termina.

Putin și armata sa își schimbă strategia. Ei își întăresc trupele pentru a pune și mai multă presiune asupra Harkovului și a întregului Donbas, inclusiv pe Mariupol.

Rusia nu plănuiește să se oprească în Ucraina. Mașina de propagandă a lui Putin declară deschis că Europa este „următorul obiectiv logic” după Ucraina. Deci, fie Occidentul va ajuta Ucraina să-l oprească pe Putin acum, fie Putin va continua să-și extindă imperiul rus, ucigând mii de femei și copii. A făcut-o deja în Mariupol, Harkov, Bucha și în alte orașe ale Ucrainei.”

”Țări precum Polonia, Moldova, România, Țările Baltice, sunt următoarele ținte ale Rusiei după căderea Ucrainei”

Without additional weaponry, this war will become an endless bloodbath, spreading misery, suffering, and destruction. Mariupol, Bucha, Kramatorsk – the list will be continued. Nobody will stop Russia except Ukraine with Heavy Weapons. #ArmUkraineNow pic.twitter.com/miSOL5zvuA