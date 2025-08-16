Pacea depinde exclusiv de Zelenski, avertizează Trump: „Un summit de nota 10”

Sambata, 16 August 2025, ora 07:50
462 citiri
Trump, Zelenski și vicepe JD Vance FOTO / Hepta
Un acord de încheiere a războiului din Ucraina depinde acum de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, iar țările europene ar trebui să se implice în acest sens, a punctat Trump, într-un interviu acordat pentru Fox News.
„Războaiele sunt foarte rele, se pare că am abilitatea de a le încheia”, a declarat Trump. Președintele a răspuns astfel la un comentariu al lui Sean Hannity, care l-a lăudat pe Trump pentru rolul jucat în calmarea mai multor conflicte globale, în ultimele șase luni.
Pacea, în mâna lui Zelenski. Președintele Ucrainei ar putea ceda „de jure” teritoriile ocupate de ruși
Întrebat de Sean Hannity ce sfat i-ar da președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, după întâlnirea cu Vladimir Putin din Alaska, Donald Trump a răspuns că i-ar spune să „încheie un acord” pentru a pune capăt războiului. Liderul SUA nu a făcut nicio referire la modul în care Ucraina ar putea încheia un acord cu Rusia.
Trump a declarat că Zelenski și Putin vor stabili o întâlnire pentru a încerca să ajungă la un acord de încetare a focului pentru a pune capăt războiului în Ucraina. „Acum, depinde cu adevărat de președintele Zelenski să realizeze acest lucru. Și aș spune că și țările europene trebuie să se implice puțin. Dar depinde de președintele Zelenski... Și dacă vor dori, voi participa la următoarea întâlnire”, a declarat Trump pentru Sean Hannity de la Fox News, după întâlnirea avută cu Putin din Alaska.
Concluzia lui Trump
Hannity i-a cerut să evalueze întâlnirea cu Putin pe o scară de la 1 la 10, iar Trump a răspuns că a fost „un 10”, deoarece a demonstrat că liderii celor două țări nucleare pot coopera.
„Este bine când două mari puteri se înțeleg”, a transmis Trump.
Trump se întâlnește cu Putin în Alaska
