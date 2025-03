„Dacă i-aș fi fost consilier, asta i-aș fi spus!”. Specialist în comunicare politică, tranșant după tensiunile de la Casa Albă, dintre Zelenski și Trump

Tensiunile de la Casa Albă, dintre Volodimir Zelenski și președintele Donald Trump, respectiv vicepreședintele JD Vance, au generat o mulțime de reacții la nivel mondial: de la îngrijorare, până la amuzament. Întreaga situație atipică pentru diplomația la nivel înalt a fost analizată de experți în geopolitică, istorici și specialiști în comunicare.

Radu Enache, specialist în comunicare politică, a realizat, pentru Ziare.com, o analiză în urma evenimentului din Biroul Oval. În opinia analistului, prin cearta de la Casa Albă s-a creat un precedent. Prin urmare, în viitor, nu ar fi exclus ca astfel de episoade să se mai repete.

„Cred că este pentru prima dată în istoria diplomației, a relațiilor internaționale, când are loc o asemenea discuție din care lipsesc numai injuriile, pentru că în rest, s-a spus tot. Este o premieră, un eveniment istoric. Istoria nu este doar o istorie a evenimentelor, a situațiilor, a evoluțiilor economice, politice, sociale și așa mai departe. Vorbim și despre o evoluție a comunicării. Până acum, niciodată nu a existat o situație de comunicare atât de directă și de contondentă.

La un moment dat, niște legiuni romane trebuiau să înfrunte o armată foarte mare a Egiptului. Comandatul roman a tras o linie pe nisip și a transmis că cine trece de linia asta, va pieri. Deși romanii erau inferiori din punct de vedere numeric, egiptenii s-au speriat de atitudinea asta extrem de dură a comandatului roman și s-au retras. Asta era o chestiune de război, iar declarații memorabile au mai existat de-a lungul timpului, în diverse perioade istorice. Din sec. XIX încoace, însă, toate aceste elemente au fost băgate sub preșul negocierilor, al înțelegerilor diplomatice, al declarațiilor corect politice sau de natură să menajeze adversarii, competitorii, astfel încât în perioada modernă nu a existat niciodată un asemenea schimb de replici. Spun că este un moment istoric pentru că existând un precedent, ne putem aștepta la orice, în materie de întâlniri la vârf”, a precizat Enache.

„Am ajuns într-un punct în care ți se spune în față 'nu ești potrivit, pleacă!'”

Episodul „Zelenski vs. Trump & Vance” ar putea „reseta” regulile în sfera diplomatică.

„Sigur, poate că președintele Donald Trump și vicepreședintele JD Vance sunt niște oameni mult mai aprigi și mai direcți, dar asta vine într-o perioadă în care lumea se aștepta cumva la asta. Adică, după o lungă epocă - chiar Bush, Obama, Trump 1, Biden, am ajuns într-un punct în care ți se spune în față 'nu ești potrivit, pleacă!'

Cuplul Trump-Vance a acționat de pe poziție de forță. I-au bătut obrazul lui Zelenski: 'nu ești în poziția de a face tu ceva bun pentru lume, deci când vei fi hotărât să faci pace, te vom primi, gata'. Ce se va întâmpla? Nu știm dacă atitudinea fermă și belicoasă a lui Zelenski este doar pentru că așa îi este rolul”, a punctat analistul.

„Zelenski a ajuns președinte cu promisiunea de a uni poporul, națiunea”

În opinia specialistului în comunicare politică, modul în care Zelenski a abordat conflictul, relațiile diplomatice, de când a venit la putere, nu a fost tipic unui lider politic.

„În ceea ce privește subtextul, este următorul lucru: în opinia mea, Zelenski nu a fost niciodată, dar niciodată un om politic. Aș putea spune că Zelenski a fost pus pe postul de președinte al Ucrainei pentru a juca un rol. Și el l-a jucat cu brio. De pe vremea în care era actor și a jucat în acel serial care a dat și numele partidului care l-a propulsat, 'Slujitoul poporului', Volodimir Zelenski a fost din acel moment un histrion, un om care juca o anumită partitură.

Cine l-a pus, cine l-a propulsat, este dificil de spus, mai ales într-o scurtă intervenție. Sigur, au fost și niște magnați ucraineni care l-au susținut financiar, apoi niște centre de putere internaționale. Cert este că el a ajuns președinte cu promisiunea păcii și a reintegrării tuturor cetățenilor ucraineni, fie etnici ucraineni, ruși, polonezi. Promisiunea sa a fost de a uni poporul, națiunea, de a face un lucru pozitiv. Pe această promisiune a ajuns președinte. Din păcate, pentru el și pentru tabăra care l-a susținut, Zelenski nu a unit poporul, ba l-a purtat către un război ale cărui consecințe sunt devastatoare, uriașe. Încă nu le putem întrevedea amploarea, în integralitate”, a comentat Enache.

„Orice fel de conducător va veni la Kremlin, el va face aceeași politică, a unui imperiu”

Imperiul Rus va reprezenta mereu o amenințare pentru establishmentul ucrainean, avertizează analistul.

„Unii pot spune că Zelenski a vrut o Ucraină întreagă, dar Putin și rușii au invadat țara vecină. Și da, și nu. Lumea îl demonizează pe Putin, dar așa cum am mai repetat, orice fel de conducător va veni la Kremlin, el va face aceeași politică, a unui imperiu. Că ne place, că nu ne place, vorbim despre Imperiul Rus. Că iubim sau detestăm imperiile, un imeriu rămâne un imperiu, fie că vorbim despre cel rus, american, britanic, chinez și așa mai departe. Lucid vorbind, ele fac o politică imperială. De ce? Pentru că pot. Ucraina nu e un imperiu, deci nu poate face o politică imperială. Astfel, în relația cu un imperiu, ea trebuie să manevreze în așa fel încât să câștige, nu să piardă”, a transmis Enache.

„Zelenski a fost pus în funcție pentru a fi un actor care să joace rolul de 'last man standing'”

Prin întâlnirea cu Trump și Vance, Zelenski a încercat să-și întărească imaginea care l-a consacrat deja, de „ultimul om ce rămâne în picioare, împotriva invaziei ruse”, subliniază Enache.

„Din punctul de vedere al comunicării publice, Zelenski a fost pus în funcție pentru a fi un actor care să joace rolul de 'last man standing', deci 'ultimul om ce rezistă în fața unei agresiuni'. Este omul care nu bea, nu doarme, nu se bărbierește, care stă îmbrăcat în aceleași haine, numai ca să reziste în fața agresiunii. Chestiunea aceasta este fundamental, un aspect de imagine. Că au fost unii mai malițioși, care au declarat că Zelenski are nu știu câte case pe Coasta de Azur, că doamna Zelenski face cheltuieli nu știu unde, așa contează mai puțin, pot fi niște răutăți.

Problema este alta: pe ucraineanul simplu nu-l interesează dacă președintele său apare îmbrăcat în tricou și nebărbierit. Sigur, este un argument pentru faptul că președintele se preocupă de soarta războiului. Dar asta o poți face o lună-două-un an, dar după trei ani, deja e prea puțin. Trebuie să faci ceva mai mult pentru a termina războiul. Și acel 'mai mult' nu înseamnă să ceri bombe din ce în ce mai sofisticate și așa mai departe. Mai ales având în vedere datele evidente, de pe teren… Nu există ruperi de front dramatice, dar încet-încet, rușii înaintează câte 10-50 de metri pe zi. Este inadmisibil să nu ai proprietatea percepției.

Zelenski s-a poziționat ca apărătorul Occidentului, în fața invaziei ruse, care a trebuit să ajungă până Atlantic. Sigur, e o metaforă, poate suna frumos într-un film sau într-o poveste, dar în realitate nu există vreo analiză care să confirme nici măcar că rușii vor ajunge la Kiev, darămite la Lisabona! Pur și simplu, disputa este pe niște regiuni în care, inițial era o majoritate rusofonă. În momentul ăsta nu mai e nimic, pentru că în momentul în care se bombardează, de o parte și de alta a frontului, pe 50 de kilometri, zona e pustie. E un război de uzură”, a precizat Enache.

„Ceea ce i se poate reproșa foarte dur lui Zelenski nu este doar lipsa lui de contact cu realitatea, ci lipsa de contact cu oamenii”

Totodată, specialistul în comunicare politică avertizează asupra faptului că dincolo de discurs și ținută, deci de comunicare verbală și nonverbală, acțiunile purtătorului de mesaje trebuie să nu fie rupte total de interesele oamenilor ce sunt reprezentați.

„Ceea ce i se poate reproșa foarte dur lui Zelenski nu este doar lipsa lui de contact cu realitatea, ci lipsa de contact cu oamenii, cu ceea ce vor și gândesc oamenii de acolo. Sigur, într-o situație de război e dificil să faci sondaje sau să vorbești democratic cu lumea. Pot fi și nenumărați spioni infiltrați. Dar nu se poate contesta că pierderile ucrainene sunt mult mai mari decât cele rusești, că ucrainenii au mare dificultate în asigurarea materialului uman, a soldaților de pe front - vedem și în România o mulțime de ucraineni tineri și vânjoși care ar putea fi pe front, dar nu sunt. Există chestiuni care-l trag în jos pe Zelenski”, a comentat Enache.

„Nu putem exclude faptul că la un moment dat, Zelenski ar putea fi sacrificat, să moară ca un martir”

În ceea ce privește strict imaginea proiectată, consultantul politic recunoaște că Zelenski face o treabă bună. Însă, această strategie este foarte riscantă.

„Referitor la întâlnirea cu Trump și Vance, Zelenski și-a jucat rolul impecabil. Dacă eu aș fi fost consilierul de imagine, consilierul politic al președintelui Ucrainei, nu aș fi putut să-i fi spus mai bine decât atât. Singura șansă pentru Zelenski, de a obține aplauzele publicului, este de a-și duce rolul până la capăt, exact așa cum a fost, cu riscul unui martiriu. Nu putem exclude faptul că la un moment dat, Zelenski ar putea fi sacrificat, să moară ca un martir.

Omul și-a asumat de la început cauza aceasta. El trebuie să meargă până la capăt cu acest discurs: 'dacă noi ne prăbușim, va fi catastrofă'. Acesta nu este un discurs de om politic, ci mai degrabă de militar care rezistă în munți: e ca japonezul acela care a stat ascuns în munți, neștiind că războiul din Pacific - Al Doilea Război Mondial s-a terminat de mult. Din perspectiva rolului jucat, Zelenski a fost impecabil”, a declarat analistul.

„Dacă i-aș fi fost consilier, i-aș fi spus că fix poziția asta inflexibilă trebuie să o adopte”

Poziția lui Zelenski este inevitabil, influențată și de pozițiile oficialilor din UE și din Marea Britanie, avertizează Radu Enache.

„Repet: dacă i-aș fi fost consilier, i-aș fi spus că fix poziția asta inflexibilă trebuie să o adopte. Dacă ar spune acum că 'da, am greșit', e praf, se prăbușește tot eșafodajul, toată istoria, toată mitologia războiului din Ucraina. Poate că totuși, dincolo de această consecvență în interpretarea rolului, Zelenski mai are ceva: sprijinul occidental, care pe filieră britanică este de lungă durată. Disputa în Marea Neagră dintre Imperiul Britanic și Imperiul Țarist, de la Războiul Crimeii s-a prelungit mai mult sau mai puțin până astăzi. Cei din diplomația și think thank-urile politice britanice știu asta, că în Marea Neagră, Marea Britanie are niște interese și încearcă din răsputeri să mențină un soi de presiune și să obțină o retragere a Rusiei de acolo. Acum nu se știe cât înseamnă sprijinul britanic, european, în afara Statelor Unite sau mai precis, în afara mandatului președintelui Trump.

S-ar putea ca peste patru ani să vină un președinte mult mai pro-ucrainean și să răstoarne povestea. S-ar putea ca lui Zelenski să i se fi spus 'hai să mai rezistăm încă trei ani cel puțin, pentru ca politica de la Casa Albă să înțeleagă că nu se poate fără acest război'. Deci există posibilitatea ca Zelenski să aibă un sprijin european. Dar un asemenea sprijin și o atitudine inflexibilă înseamnă, până la urmă, o escaladare a unui conflict, creștere exponențială a victimelor, o creștere potențială a distrugerilor și firește, și riscul unor inflamări și extinderi a războiului”, a concluzionat Enache.

Zelenski vs. Trump & Vance. Ce s-a întâmplat la Casa Albă, pe scurt

La începutul conferinței de presă, care a avut loc vineri, 28 februarie, după ce Trump a anunțat că SUA este gata să ofere garanții de securitate alături de Europa și că a avut discuții și cu cealaltă parte a conflictului implicată, Rusia, Zelenski l-a numit pe Putin „criminal” și a precizat că nu există loc de „compromisuri” cu acesta.

Trump și JD Vance au avertizat că având în vedere relația din teren, „cărțile” nu sunt de partea lui Zelenski și că un angajament cât mai bun pentru Ucraina poate fi încheiat doar cu sprijinul SUA. Zelenski i-a reproșat lui Vance că vorbește prea tare, în timp ce oficialul ucrainean a fost numit „lipsit de respect”, respectiv lipsit de recunoștință pentru tot ajutorul primit. În plus, lui Zelenski i s-a adus în vedere de americani că nu trebuie să mai moară oameni, într-un demers considerat fără șanse de reușită: de trei ani, Rusia continuă să stăpânească 20% din teritoriile estice din Ucraina, cucerite în doar câteva luni.

Trump l-a mai avertizat pe Zelenski asupra faptului că prin modul în care gestionează situația, riscă să provoace „Al Treilea Război Mondial". După scenele de la Casa Albă, divizarea dintre SUA și liderii UE se accentuează. Ursula von der Leyen, Roberta Metsola, dar și lideri în funcție din Spania, Suedia, Polonia, dar și Rep. Moldova au transmis sprijin pentru președintele Volodimir Zelenski.

În urma conferinței contondente, Trump a declarat că nu-și dorește ca războiul să fie prelungit, că a primit garanții de la Putin, că e gata să pună conflictului și de asemenea, a transmis că singurul care nu e pregătit pentru pace este Zelenski.

