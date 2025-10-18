Cum a plecat Volodimir Zelenski „cu mâna goală” de la Casa Albă. Mesajul lui Donald Trump de după întâlnire. „Sunt rezervat”

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 18 Octombrie 2025, ora 07:21
503 citiri
Cum a plecat Volodimir Zelenski „cu mâna goală” de la Casa Albă. Mesajul lui Donald Trump de după întâlnire. „Sunt rezervat”
Zelenski și Trump FOTO X/@andriy_ht

Preşedintele Volodimir Zelenski pare să fi plecat cu mâna goală de la întâlnirea de la Casa Albă, după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a indicat că nu este pregătit să furnizeze Ucrainei rachetele de croazieră Tomahawk solicitate, comentează BBC.

Zelenski a declarat, după întrevederea cordială, că el şi Trump au discutat despre rachete cu rază lungă de acţiune, dar au decis să nu facă declaraţii pe acest subiect „pentru că Statele Unite nu doresc o escaladare”.

După întâlnire, Trump a scris pe reţelele sociale, îndemnând Kievul şi Moscova să „se oprească acolo unde sunt” şi să pună capăt războiului.

Întâlnirea Trump–Zelenski a avut loc la o zi după ce Trump a vorbit la telefon cu preşedintele rus Vladimir Putin şi a convenit să se întâlnească în curând în Ungaria.

Zelenski crede că folosirea rachetelor Tomahawk pentru a lovi instalaţiile petroliere şi energetice ale Rusiei ar slăbi sever economia de război a lui Putin.

Deşi Trump nu a exclus această opţiune, tonul său la Casa Albă, vineri, a fost neangajant.

„Sper să nu fie nevoie de asta, sper să putem încheia războiul fără să ne gândim la Tomahawk-uri”, a spus preşedintele SUA, adăugând că America are nevoie de aceste arme.

Trump a spus că trimiterea rachetelor ar fi „o escaladare, dar vom discuta despre asta”.

Întrebat de BBC dacă Tomahawk-urile l-au determinat pe Putin să se întâlnească cu Trump, preşedintele american a răspuns: „Ameninţarea asta (cu rachetele - n.r.) e bună, dar ameninţarea asta există mereu.”

Liderul ucrainean a sugerat că ţara sa ar putea oferi drone în schimbul rachetelor Tomahawk, stârnind zâmbete şi o aprobare din cap din partea lui Trump.

Zelenski l-a felicitat, de asemenea, pe Trump pentru rolul în asigurarea primei faze a unui acord de pace în Orientul Mijlociu, sugerând că liderul american ar putea valorifica acel impuls pentru a ajuta la încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

După întâlnire, afară, Zelenski a fost întrebat de un reporter dacă crede că Putin îşi doreşte un acord sau doar câştigă timp prin întâlnirea planificată cu Trump la Budapesta.

„Nu ştiu”, a spus el, adăugând că perspectiva ca Ucraina să aibă Tomahawk-uri i-a făcut pe ruşi „să se teamă, pentru că este o armă puternică”.

Întrebat dacă pleacă de la Washington mai optimist în privinţa obţinerii Tomahawk-urilor, el a replicat: „Sunt realist.”

Într-o postare pe X, Zelenski a relatat că i-a sunat pe liderii europeni pentru a le transmite detalii despre întâlnirea cu Trump, adăugând că „prioritatea principală acum este să protejăm cât mai multe vieţi, să garantăm securitatea Ucrainei şi să ne întărim pe toţi în Europa.”

Premierul britanic Keir Starmer a declarat că discuţia cu liderii europeni a fost „productivă” şi a promis că „Marea Britanie va continua să trimită ajutor umanitar şi sprijin militar”.

În ultimele zile, Trump s-a arătat deschis ideii de a livra rachetele Tomahawk, deşi Putin a avertizat că un astfel de pas ar tensiona şi mai mult relaţia americano-rusă.

Joi, Trump a spus că s-au înregistrat „progrese mari” în timpul unei convorbiri telefonice cu Putin, cei doi convenind să aibă în curând discuţii faţă în faţă în Ungaria.

Întrebat dacă Zelenski va fi implicat în aceste discuţii, Trump a afirmat, înaintea întâlnirii, stând alături de preşedintele ucrainean, că există „animozităţi” între Putin şi Zelenski.

„Vrem să fie confortabil pentru toată lumea”, a precizat el. „Vom fi implicaţi în formulă de trei, dar s-ar putea să fie separat.” A adăugat că cei trei lideri „trebuie să se întâlnească”.

Trump a declarat că discuţia sa - prima cu Putin de la mijlocul lui august - a fost „foarte productivă”, adăugând că echipe din Washington şi Moscova se vor întâlni săptămâna viitoare.

Trump sperase ca un summit faţă în faţă, în Alaska, în august, să-l convingă pe Putin să intre în negocieri de pace cuprinzătoare pentru a pune capăt războiului, însă acea întâlnire nu a generat un progres decisiv.

Cei doi au vorbit din nou câteva zile mai târziu, când Trump a întrerupt o întâlnire cu Zelenski şi lideri europeni pentru a-l suna pe Putin.

Rusia și Ucraina nu sunt pregătite pentru un acord de pace, afirmă vicepreședintele J.D Vance înaintea întâlnirii dintre Zelenski și Trump
Rusia și Ucraina nu sunt pregătite pentru un acord de pace, afirmă vicepreședintele J.D Vance înaintea întâlnirii dintre Zelenski și Trump
Rusia și Ucraina nu sunt, deocamdată, pregătite să semneze un acord de pace – chiar dacă în ultimele luni s-au făcut unele progrese, a declarat vicepreședintele american J.D. Vance,...
După discuția cu Putin, Trump nu mai vrea să dea Ucrainei Tomahawk. „Și noi avem nevoie de ele”
După discuția cu Putin, Trump nu mai vrea să dea Ucrainei Tomahawk. „Și noi avem nevoie de ele”
Președinte american Donald Trump pare că și-a temperat entuziasmul de a ajuta Ucraina cu armament de ultimă generație, după o convorbire telefonică „foarte bună” cu liderul de la...
#Volodimir Zelenski, #Donald Trump, #rachete Tomahawk, #razboi Ucraina , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Argentinienii au facut la unison acelasi anunt despre Messi si iubita sa! Fotbalistul a rupt tacerea si a lamurit totul
Digi24.ro
Locatarii contrazic varianta Distrigaz: "Pentru ca nu li s-au dat bani, au rupt sigiliul si au plecat. Mirosea a gaz pana la etajul 7"
DigiSport.ro
Lovitura de teatru: Jurgen Klopp a semnat!

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum a plecat Volodimir Zelenski „cu mâna goală” de la Casa Albă. Mesajul lui Donald Trump de după întâlnire. „Sunt rezervat”
  2. De la periferie gri la model european de locuire. Orașul din România care vrea să dea un exemplu de revitalizare a unei suburbii muncitorești, cu sprijinul Uniunii Europene FOTO
  3. Cum ar arăta ziua de lucru de 13 ore în România: de la misiune imposibilă pentru generația Z, la obișnuință pentru mileniali
  4. Avertisment pentru românii care locuiesc la bloc. Cine sunt cei mai vulnerabili în cazul unui cutremur violent. Expert în structuri de rezistență: „Acesta e riscul”
  5. Senatul SUA pregătește ”lovitura de baros” pentru Putin: ”A venit momentul să acționăm” dur contra Rusiei
  6. Ați crezut că Putin va ceda precum Netanyahu la presiunea lui Trump? Dictatorul rus a găsit chichița chiar în SUA
  7. Andrei Caramitru, despre explozia catastrofală din București: "Cât timp nu respectăm absolut nicio regulă, efectiv murim de prostie și omorâm și pe alții în jurul nostru"
  8. Vineri, ziua tragediilor. A început cu explozia din Rahova și s-a încheiat cu doi copii găsiți înecați într-o baltă în Vaslui
  9. Momentul în care Trump scapă o înjurătură în timp ce vorbea despre președintele Venezuelei VIDEO
  10. Tragedie pe șosea. Trei oameni au murit și peste 60 au fost răniți într-un accident de autobuz. Unde a avut loc accidentul VIDEO FOTO