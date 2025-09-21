Volodimir Zelenski, din nou față în față cu Donald Trump. Ce așteaptă președintele Ucrainei de la „săptămâna diplomației”

Duminica, 21 Septembrie 2025, ora 21:40
Volodimir Zelenski, din nou față în față cu Donald Trump. Ce așteaptă președintele Ucrainei de la „săptămâna diplomației”
Trump și Zelenski, la Casa Albă FOTO: Hepta

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat pregătirea unei „săptămâni a diplomației”, care are scopul de a oferi lumii mai multă determinare și acțiuni ferme.

Zelenski a anunțat că este în pregătire inclusiv o întâlnire cu Donald Trump.

„Ne pregătim acum pentru o săptămână foarte intensă – săptămâna diplomației. Putem face multe dacă partenerii ne vor asculta și vor sprijini propunerile care apropie cu adevărat sfârșitul războiului.

Va fi săptămâna Adunării Generale a ONU – diferite evenimente și întâlniri.

În programul nostru sunt aproape douăzeci de întâlniri cu lideri din diferite țări din întreaga lume, cu toți cei care au sprijinit de mult Ucraina și cu noii noștri parteneri. Primele întâlniri vor avea loc chiar mâine. Planificăm, de asemenea, o întâlnire săptămâna aceasta cu președintele Statelor Unite ale Americii. Va avea loc un eveniment important privind returnarea copiilor ucraineni răpiți de Rusia – un summit cu adevărat global pe această temă.

Este important ca această săptămână să ofere lumii mai multă determinare pentru acțiuni ferme – fără putere, pacea nu va domni”, a transmis Zelenski.

Reuniune extraordinară a Consiliului de Securitate al ONU

Ministerul estonian de Externe a anunțat duminică, 21 septembrie, că o reuniune extraordinară a Consiliului de Securitate al ONU va avea loc luni, la cererea sa, în urma incursiunii a trei avioane de luptă rusești în spațiul aerian estonian, relatează AFP.

Trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au pătruns în spațiul aerian al Estoniei deasupra Golfului Finlandei și au rămas acolo timp de aproximativ 12 minute, au alertat vineri Estonia și NATO.

Italia, care deține conducerea misiunii de poliție aeriană sub comandă NATO în țările baltice, dar și Suedia și Finlanda, au trimis avioane ridicate de la sol pentru a intercepta cele trei aeronave rusești.

'Pe 22 septembrie (...), Consiliul de Securitate al ONU va organiza o reuniune de urgență ca răspuns la încălcarea flagrantă a spațiului aerian estonian vineri de către Rusia', se arată într-un comunicat al Ministerului estonian de Externe publicat duminică.

Este prima dată în cei 34 de ani de la aderarea Estoniei la ONU când această țară membră a UE și NATO, și un susținător ferm al Ucrainei, a cerut oficial o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU.

Premierul estonian Kristen Michal a anunțat vineri că țara sa va solicita NATO să activeze articolul 4 din Tratatul Atlantic, care prevede consultări între aliați în cazul unei amenințări la adresa unuia dintre membrii săi.

Potrivit ministrului estonian de externe, Margus Tsahkna, această încălcare face 'parte dintr-un model comportamental mai larg al Rusiei, menit să testeze hotărârea Europei și a NATO'.

În urmă cu zece zile, circa 20 de drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez, iar la scurt timp după aceea, o dronă de luptă rusească a rămas în spațiul aerian al României timp de o oră.

'Acest comportament necesită un răspuns internațional', a fost citat Tsahkna în comunicat.

În opinia sa, 'comportamentul Rusiei este incompatibil cu responsabilitățile unui membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU'.

Vin armele din SUA pentru Ucraina. Donald Trump ar fi dat „OK-ul", scrie Reuters. Cine plătește facturile
Vin armele din SUA pentru Ucraina. Donald Trump ar fi dat „OK-ul”, scrie Reuters. Cine plătește facturile
Planul de pace al lui Trump nu a dat roade, așa că președintele american a trecut la afaceri pe banii statelor membre ale UE. Administrația americană a aprobat primele pachete de sprijin...
Zelenski îi cere lui Trump să strângă lațul în jurul lui Putin: "Are forța necesară ca să-l facă pe Putin să se teamă de el". Ce spune despre întâlnirea trilaterală
Zelenski îi cere lui Trump să strângă lațul în jurul lui Putin: "Are forța necesară ca să-l facă pe Putin să se teamă de el". Ce spune despre întâlnirea trilaterală
Volodimir Zelenski a cerut o „poziție clară” din partea lui Donald Trump cu privire la un pachet de sancțiuni pentru Rusia și garanții de securitate pentru Ucraina, pentru a-l opri pe...
