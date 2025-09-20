Zelenski vrea ca România și Polonia să se implice în doborârea dronelor rusești. „Nu doar ca drona să cadă peste ucraineni, ca să nu ajungă pe teritoriul lor”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, consideră corect să se vorbească despre o decizie comună privind doborârea dronelor deasupra Ucrainei împreună cu alte state. atunci când în Ucraina funcționează sistemele de apărare antiaeriană, acestea trebuie să doboare tot ce zboară „spre noi și spre Polonia”.

„Consider că este corect să vorbim despre o decizie comună. Nu doar ca drona să cadă peste ucraineni, ca să nu ajungă pe teritoriul Poloniei, ci să fie decizii luate împreună. Adică avem PPO (sistemele de apărare antiaeriană) – doborâm tot ce zboară spre noi și spre Polonia”, a spus Zelenski, în timpul unei discuții cu jurnaliștii vineri, potrivit interfax.com.ua.

„La fel, Polonia doboară cu avioanele tot ce zboară spre ei și tot ce zboară spre noi. Se pot lua în calcul doar regiunile din vestul țării noastre – acolo unde Polonia are posibilități. Sau poate fi nu doar Polonia, ci și România; de la alții nici nu ne așteptăm”, a adăugat președintele.

Avioane poloneze și aliate au fost mobilizate

Avioane poloneze și aliate au fost mobilizate, sâmbătă dimineața, pentru a asigura securitatea spațiului aerian polonez. Această operațiune vine după ce Rusia a lansat atacuri aeriene asupra vestului Ucrainei, în apropierea frontierei cu Polonia, relatează AFP.

„Avioane poloneze și aliate operează în spațiul nostru aerian, în timp ce sistemele de apărare antiaeriană terestră și de recunoaștere radar au fost plasate în stare de alertă maximă”, a indicat centrul de comandă al armatei poloneze într-un mesaj pe X.

La ora 5:40, aproape întreg teritoriul Ucrainei se afla în stare de alertă aeriană, după avertismentele armatei aeriene ucrainene cu privire la atacurile rusești cu rachete și drone.

Rusia a lansat un atac cu rachete și drone la scară largă asupra Ucrainei, vizând diverse regiuni ucrainene, inclusiv regiunea Kiev, precum și regiuni din extremitatea vestică a țării.

Explozii au fost auzite în orașele Pavlohrad și Mîkolaiv în jurul orei 4:40 dimineața, ora locală, au raportat oficialii locali, în timpul unui prim val de atacuri cu rachete. Alte explozii s-au auzit mai târziu în Dnipro, la scurt timp după ora 6 dimineața.

Administrația militară a regiunii Kiev a raportat că au fost semnalate atacuri în comunitățile Bucea, Borîspil și Obuhiv. O casă, 10 garaje și cinci mașini parcate au fost avariate în urma atacului.

Alarmele de raid aerian au fost activate în toate regiunile țării în jurul orei 5:45 dimineața, ora locală, și s-au încheiat în jurul orei 7 dimineața.

Forțele aeriene ucrainene au raportat că zeci de drone, precum și rachete de croazieră și balistice au zburat deasupra teritoriului ucrainean în timpul atacului.

