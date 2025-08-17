Planul UE pentru ca Zelenski să nu mai fie dat afară de la Casa Albă. Au găsit „omul perfect”

În urmă cu câteva luni, Volodimir Zelenski a avut un conflict deschis în fața presei cu Donald Trump și cu JD Vance. Pentru ca la următoarea întâlnire să se poată ajunge la un consens, liderii din UE s-au gândit la o soluție.

Luni, 18 august, Volodimir Zelenski va face deplasarea la Washington, unde se va întâlni din nou cu președintele și cu vicepreședintele SUA. Discuțiile vor avea loc în urma summitului Trump-Putin, găzduit în Alaska, în vederea stabilirii păcii în Ucraina. Pentru ca discuțiile Zelenski-Trump-Vance să nu mai fie un eșec, liderii de la vârful UE s-au gândit să trimită la Washington, alături de președintele ucrainean, doi emisari care se află în grațiile lui Trump, relatează Politico.

Printre favoriții europenilor pentru a fi însărcinat cu însoțirea lui Zelenski s-ar număra președintele Finlandei, Alexander Stubb. Oficialul nordic poartă frecvent discuții cu Donald Trump. Liderul american ia „pulsul” Europei frecvent de la Stubb, care este și un jucător foarte bun de golf.

În plus, ieri, Stubb a transmis public un mesaj de recunoștință pentru Trump, în urma summitului din Alaska.

Zelenski, în conflict cu Trump și cu Vance, de față cu toată lumea. Scenă de pomină pentru diplomația mare

În data de 28 februarie, Zelenski a fost dat afară de la Casa Albă, pe fondul unui conflict major cu președintele și cu vicepreședintele SUA.

„Tactic, domnul Zelenski a greșit, pentru că a crezut că discută în continuare cu Administrația Biden sau cu liderii europeni. Așa discuta domnul Zelenski cu președintele Biden și cu liderii europeni: le spunea ce au de făcut, ce e bine, ce e rău, unde trebuie să mai apese pe butoane, unde nu. Chiar dacă americanii nu făceau în timpul Administrației Biden ceea ce le spunea Zelenski, măcar tăceau din gură și dădeau senzația că fac.

Domnul Zelenski a păstrat același obicei când a vorbit cu Donald Trump, JD Vance și cu alți oficiali americani. Aici nu merge așa. Deci domnul Zelenski a greșit nu doar strategic, ci și tactic, în această întâlnire, cu partea americană”, comenta la acea vreme analistul de politică externă Dan Dungaciu, pentru Ziare.com.

