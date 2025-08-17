Planul UE pentru ca Zelenski să nu mai fie dat afară de la Casa Albă. Au găsit „omul perfect”

Autor: Dan Stan
Duminica, 17 August 2025, ora 11:19
3135 citiri
Planul UE pentru ca Zelenski să nu mai fie dat afară de la Casa Albă. Au găsit „omul perfect”
Alexander Stubb, președintele Finlandei, 2025 / FOTO: A. Stubb (Facebook)

În urmă cu câteva luni, Volodimir Zelenski a avut un conflict deschis în fața presei cu Donald Trump și cu JD Vance. Pentru ca la următoarea întâlnire să se poată ajunge la un consens, liderii din UE s-au gândit la o soluție.

Luni, 18 august, Volodimir Zelenski va face deplasarea la Washington, unde se va întâlni din nou cu președintele și cu vicepreședintele SUA. Discuțiile vor avea loc în urma summitului Trump-Putin, găzduit în Alaska, în vederea stabilirii păcii în Ucraina. Pentru ca discuțiile Zelenski-Trump-Vance să nu mai fie un eșec, liderii de la vârful UE s-au gândit să trimită la Washington, alături de președintele ucrainean, doi emisari care se află în grațiile lui Trump, relatează Politico.

Printre favoriții europenilor pentru a fi însărcinat cu însoțirea lui Zelenski s-ar număra președintele Finlandei, Alexander Stubb. Oficialul nordic poartă frecvent discuții cu Donald Trump. Liderul american ia „pulsul” Europei frecvent de la Stubb, care este și un jucător foarte bun de golf.

În plus, ieri, Stubb a transmis public un mesaj de recunoștință pentru Trump, în urma summitului din Alaska.

Zelenski, în conflict cu Trump și cu Vance, de față cu toată lumea. Scenă de pomină pentru diplomația mare

În data de 28 februarie, Zelenski a fost dat afară de la Casa Albă, pe fondul unui conflict major cu președintele și cu vicepreședintele SUA.

„Tactic, domnul Zelenski a greșit, pentru că a crezut că discută în continuare cu Administrația Biden sau cu liderii europeni. Așa discuta domnul Zelenski cu președintele Biden și cu liderii europeni: le spunea ce au de făcut, ce e bine, ce e rău, unde trebuie să mai apese pe butoane, unde nu. Chiar dacă americanii nu făceau în timpul Administrației Biden ceea ce le spunea Zelenski, măcar tăceau din gură și dădeau senzația că fac.

Domnul Zelenski a păstrat același obicei când a vorbit cu Donald Trump, JD Vance și cu alți oficiali americani. Aici nu merge așa. Deci domnul Zelenski a greșit nu doar strategic, ci și tactic, în această întâlnire, cu partea americană”, comenta la acea vreme analistul de politică externă Dan Dungaciu, pentru Ziare.com.

Trei factori interni care ar putea influența poziția lui Donald Trump față de Ucraina
Trei factori interni care ar putea influența poziția lui Donald Trump față de Ucraina
Fostul ambasador al Ucrainei în Statele Unite, Valerii Cialîi, consideră că, dincolo de presiunea aliaților europeni sau a consilierilor apropiați, adevăratul impact asupra deciziilor lui...
Putin a desenat noua hartă a Ucrainei, în fața lui Trump. Revendicările Rusiei pentru a face pace
Putin a desenat noua hartă a Ucrainei, în fața lui Trump. Revendicările Rusiei pentru a face pace
În cadrul întâlnirii din Alaska, Vladimir Putin i-a prezentat lui Donald Trump „oferta de pace” pentru Ucraina. Liderul rus are mai multe pretenții, nu doar teritoriale. Potrivit unor...
#Volodimir Zelenski, #Uniunea Europeana, #Alexander Stubb , #stiri externe
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
23.130.000Euro pentru Dennis Man! A primit vestea dupa transferul la PSV
Digi24.ro
"N-am fost niciodata prieteni". Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Razboi Mondial care bantuie relatia dintre doua mari puteri
DigiSport.ro
Ramasa fara 500 de milioane Euro, Mihaela Radulescu a reactionat in ziua in care ar fi implinit 8 ani cu Felix Baumgartner

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Donald Trump a dat ordin. Președintele SUA trimite trupele să intervină
  2. Trei factori interni care ar putea influența poziția lui Donald Trump față de Ucraina
  3. Putin a atacat Ucraina din nou, imediat după întâlnirea cu Trump. 5 civili au fost uciși noaptea trecută. A fost lansată și o rachetă balistică, dar și zeci de drone Shahed
  4. Zece măsuri care ar putea determina revenirea lui Vladimir Putin la masa negocierilor, propuse de un fost comandant al trupelor aliate în Europa
  5. Liderii din Europa pe care se bazează Rusia. Lavrov i-a sunat imediat după summitul Trump-Putin, din Alaska
  6. Planul UE pentru ca Zelenski să nu mai fie dat afară de la Casa Albă. Au găsit „omul perfect”
  7. Cum e să lucrezi într-o corporație când ai peste 60 de ani. "A venit clientul în vizită și i-a căzut fața când l-a văzut"
  8. Putin a desenat noua hartă a Ucrainei, în fața lui Trump. Revendicările Rusiei pentru a face pace
  9. Avertizări meteo extreme de la ANM. România, împărțită în două între coduri de caniculă și de furtuni cu grindină. Ce județe sunt afectate
  10. Trupele lui Zelenski înaintează: „Soldaţii ucraineni continuă să distrugă activ inamicul”