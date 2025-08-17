Cine sunt premierii și președinții europeni care merg cu Volodimir Zelenski în SUA. Și șeful NATO va fi prezent la întâlnirea organizată de Trump

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 17 August 2025, ora 16:42
2224 citiri
Trump și Zelenski, la Casa Albă FOTO: Hepta

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat duminică, 17 august, că se va deplasa luni împreună cu mai mulți lideri europeni la Casa Albă, alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

'La cererea președintelui Zelenski voi participa mâine la întâlnirea cu președintele Trump și alți lideri europeni la Casa Albă', a declarat ea pe rețeaua socială X.

În același timp, cancelarul german Friedrich Merz și președintele finlandez Alexander Stubb au confirmat de asemenea prezența lor la Washington luni.

Președinta CE a anunțat, de asemenea, că Volodimir Zelenski va fi prezent la Bruxelles duminică după-amiază pentru a participa la o videoconferință cu aliații europeni. 'În această după-amiază, îl voi primi pe Volodimir Zelenski la Bruxelles', a declarat ea într-o postare pe rețeaua de socializare X.

Această întâlnire este programată la 13:00 GMT cu țările din 'coaliția voluntarilor', aliați ai Kievului, pentru a pregăti pașii următori în discuțiile de pace privind Ucraina, după summitul dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska.

Aliații Ucrainei ar urma să abordeze în cadrul acestei întâlniri problema garanțiilor de securitate care ar fi acordate Kievului în cadrul unui posibil acord de pace. De asemenea, ar trebui, conform diplomaților, să examineze care ar putea fi reperele unui astfel de acord între Ucraina și Rusia. La finalul summit-ului său de vineri cu Vladimir Putin, Donald Trump a făcut cunoscut că eforturile sale se concentrează acum pe elaborarea unui acord de pace care să permită încheierea războiului, fără a trece prin etapa unei încetări a focului.

Și președintele francez Emmanuel Macron se va deplasa luni la Washington, a anunțat duminică Palatul Elysee.

'Președintele Republicii se va deplasa mâine la Washington alături de președintele Zelenski și de câțiva lideri europeni pentru a continua munca de coordonare între europeni și Statele Unite, în scopul de a se ajunge la o pace justă și durabilă care să protejeze interesele vitale ale Ucrainei și securitatea Europei', a declarat președinția franceză.

Prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, se va întâlni cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, și alți lideri europeni luni pentru discuții cu președintele american, Donald Trump, la Casa Albă, a declarat duminică un oficial guvernamental de la Roma.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, va merge și el la Washington luni, alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski și alți lideri europeni, a anunțat duminică echipa sa.

'Secretarul general va participa la o întâlnire organizată de președintele american', se precizează într-un comunicat citat de AFP.

#Volodimir Zelenski, #Europa, #SUA, #Donald Trump , #Razboi Ucraina
