Zelenski exclude cedarea către Rusia de teritorii ucrainene, așa cum ar vrea SUA. Lovitură pentru planurile lui Trump înaintea întâlnirii cu Vladimir Putin

Autor: Constantin Dimitriu
Sambata, 09 August 2025, ora 10:27
2360 citiri
Trump a avut un conflict cu Zelenski în Biroul Oval

Volodimir Zelenski a exclus, încă o dată, ca Ucraina să cedeze Rusiei teritorii, ca primă reacție la planul apărut în presă și care ar urma să fie discutat de Vladimir Putin și Donald Trump. Într-un comunicat pe pagina sa de Facebook, liderul de la Kiev spune că este gata să facă pace, dar nu oricum.

„Ucrainenii apără ceea ce este al lor. Chiar și cei care sunt alături de Rusia știu că face rău. Desigur, nu vom recompensa Rusia pentru ceea ce a făcut. Poporul ucrainean merită pace. Dar toți partenerii trebuie să înțeleagă ce este o pace demnă”, a scris liderul de la Kiev.

Zelenski a subliniat că acest război trebuie să se încheie, iar Rusia trebuie să-l pună capăt. Rusia l-a început și îl prelungește, ignorând orice termene limită, iar aceasta este problema, nu altceva.

„Răspunsul la problema teritorială ucraineană se află deja în Constituția Ucrainei. Nimeni nu se va abate și nu poate abate de la aceasta. Ucrainenii nu își vor da pământul ocupantului”, a clarificat șeful statului ucrainean.

Liderul de la Kiev a precizat categoric că orice decizie împotriva Ucrainei, împotriva obiectivelor Ucrainei, orice decizie luată fără implicarea Ucrainei este o decizie împotriva păcii. Iar astfel de decizii nu vor duce nicăieri.

„Acestea sunt decizii fără sens; nu vor funcționa niciodată. Și cu toții avem nevoie de o pace reală, vie, pe care oamenii să o respecte. Suntem gata să colaborăm cu președintele Trump și cu toți partenerii noștri pentru o pace reală și, cel mai important, durabilă – o pace care nu se va prăbuși din cauza dorințelor Moscovei”, a subliniat Volodimir Zelenski.

Potrivit Bloomberg, Rusia ar fi de acord să nu mai revendice regiunile Herson și Zaporojie, dacă primește integral celelalte teritorii dorite, adică regiunile Donețk, Lugansk și peninsula Crimeea. Dintre acestea trei, doar Crimeea, ocupată de Rusia din 2014, se află integral în mâinile Moscovei.

Donald Trump și Vladimir Putin urmează să se vadă pe 15 august în Alaska, statul american de la Cercul Polar, cândva o provincie a Imperiului Rus, cumpărată de americani.

