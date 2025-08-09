Zelenski insistă să se întâlnească cu Putin. „Poate conduce pe calea unei păci cu adevărat durabile”

Zelenski și Putin FOTO: Hepta

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski subliniază joi, 7 august, că o întâlnire cu omologul său rus Vladimir Putin constituie o ”prioritate foarte clară”, la o zi după ce liderul de la Kremlin l-a primit la Moscova pe emisarul președintelui american Donald Trump Steve Witkoff, relatează AFP.

Zelenski anunță că urmează să discute astăzi, 7 august, cu cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul italian Giorgia Meloni.

”Noi am repetat, în Ucraina, în mai multe rânduri, că o căutare a unor soluții veritabile poate fi cu adevărat eficientă la nivel de lideri”, scrie pe rețele de socializare Volodimir Zelenski.

Liderul de la Kiev anunță că urmează să discute joi cu cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul italian Giorgia Meloni cu scopul ”realizării unor progrese reale pe calea păcii și garantării independenței Ucrainei în orice circumstanțe”.

”Vor avea loc de asemenea comunicări la nivel de consilieri în domeniul securității naționale”, anunță Zelenski, cu scopul de a forța Rusia ”să ia măsuri concrete pentru a-și pune capăt agresiunii”.

O întâlnire la nivel de lideri este o ”prioritate foarte clară” și poate ”conduce pe calea unei păci cu adevărat durabile”, insistă Volodimir Zelenski.

Într-o accelerare diplomatică bruscă a unor eforturi în vederea opririi războiului din Ucraina, invadată de Rusia la începutul lui 2022, cu două zile înaintea expirării vineri a unui ultimatum dat de către Statele Unite Rusiei, somată să pună capăt conflictului, Donald Trump a evocat miercuri, 6 august, o întâlnire ”foarte curând” cu Vladimir Putin.

Presa americană scrie că Donald Trump intenționează să se întâlnească cu președintele rus personal, înaintea unei reuniuni în trei cu Volodimir Zelenski.

Kremlinul a anunțat aproape în același timp, joi, o întâlnire Putin-Trump ”în zilele următoare”.

Volodimir Zelenski a discutat la telefon, la rândul său, cu Donald Trump, după o vizită a lui Steve Witkoff la Moscova.

Mai mulți lideri europeni au luat parte la această convorbire.

