Momentul cu primirea „călduroasă” a lui Volodimir Zelenski în Marea Britanie, după ce a fost pus la zid de americani. Starmer l-a îmbrățișat când s-au văzut VIDEO

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a ajuns sâmbătă, 1 martie, în Downing Street pentru discuții bilaterale cu Keir Starmer, premierul Marii Britanii.

Starmer l-a îmbrățișat pe Zelenski la sosire. El a transmis că „suntem alături de Ucraina” înainte de discuțiile de pe Downing Street. A urmat apoi o conferință de presă în care cei doi lideri păreau relaxați, spre deosebire de declarațiile făcute în fața presei cu o zi în urmă, la Casa Albă.

Starmer a reiterat sprijinul Marii Britanii pentru Ucraina, afirmând că „suntem alături de Ucraina atât timp cât va fi necesar”.

El a vorbit despre „hotărârea neclintită” de a obține o pace durabilă pentru Ucraina.

Zelenski i-a mulțumit lui Starmer pentru sprijinul său regelui Carol al III-lea pentru că a acceptat o întâlnire cu el duminică.

„Suntem fericiți să avem astfel de parteneri și astfel de prieteni”, a transmis acesta.

Prim-ministrul Keir Starmer i-a invitat pe liderii europeni la Londra mâine, înainte de summitul de la Paris din 6 martie.

Au fost invitați lideri din Franța, Germania, Danemarca, Țările de Jos, Norvegia, Polonia, Spania, Turcia, Finlanda, Suedia, Republica Cehă și România, precum și președinții Consiliului European, Comisiei Europene și Secretarul General al NATO.

Acesta se va întâlni pentru discuții cu președintele Zelenski și cu prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, înainte de summitul de duminică, care vizează asigurarea unei păci „durabile și forțate” în Ucraina.

'You have full backing across the United Kingdom'

Ads

Prime Minister Sir Keir Starmer tells Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, 'We stand with you and Ukraine for as long as it may take'.

Live updates: https://t.co/ESHWzB5fJN

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/dgpbIANhPB