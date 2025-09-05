Zelenski discută la Kiev cu premierul slovac Fico și președintele Consiliului European despre importurile de petrol rusesc

Zelenski discută la Kiev cu premierul slovac Fico și președintele Consiliului European despre importurile de petrol rusesc
Volodimir Zelenski Foto: X/@ZelenskyyUa

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că se va întâlni vineri la Kiev cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, și cu premierul slovac, Robert Fico, pentru a discuta despre probleme energetice, relatează Reuters.

Adjunctul ministrului ucrainean al Energiei, Roman Andarak, a declarat vineri la Copenhaga că Zelenski urmează să discute cu Fico, în cadrul întâlnirii lor, despre eliminarea treptată a livrărilor de petrol rusesc prin Ucraina.

Slovacia depinde în mare măsură de livrările de petrol din Rusia prin conducta Drujba, a cărei infrastructură a fost atacată recent de drone ucrainene, provocând întreruperi repetate ale aprovizionării, ceea ce a stârnit o reacție furioasă din partea Bratislavei.

Ucraina, care se luptă cu o invazie rusă pe scară largă din februarie 2022, a solicitat în repetate rânduri altor țări să înceteze achiziționarea de petrol rusesc pentru a priva Moscova de fondurile necesare pentru a duce războiul.

Dar Slovacia și Ungaria, care au lideri naționaliști apropiați de Putin, depind în continuare în mare măsură de importurile de gaz rusesc și au criticat în repetate rânduri Ucraina pentru atacurile asupra infrastructurii energetice rusești.

Premierul Fico a fost criticat săptămâna aceasta pentru că s-a distanțat de UE și a participat la parada militară din China, având discuții bilaterale cu Xi Jinping și Vladimir Putin. Fico a criticat în mod deschis UE la Beijing și a vorbit despre necesitatea „normalizării” relațiilor cu Rusia, o opinie care nu este deloc împărtășită de restul blocului european.

Potrivit președintelui finlandez Alexander Stubb și oficialilor de la Casa Albă, președintele Donald Trump a spus în discuția sa de joi cu liderii europeni și cu Zelenski că țările europene nu ar trebui să achiziționeze combustibil din Rusia pentru a ajuta la refinanțarea mașinăriei de război a Moscovei, în contextul agresiunii continue asupra Ucrainei.

UE a elaborat deja planuri pentru eliminarea treptată a energiei rusești până la sfârșitul anului 2027, dar Trump pare să sugereze că acestea ar trebui accelerate, comentează The Guardian.

UE ia în considerare un plan care să permită importatorilor să rezilieze contractele de gaze rusești fără penalități.

Comisarul UE pentru energie, Dan Jørgensen, a declarat vineri dimineață că „fie și în condiții de pace”, opinia sa este că nu ar trebui să se mai facă importuri din Rusia și a confirmat că se va întâlni cu Chris Wright, responsabilul american pentru securitate energetică, pentru a discuta mai pe larg despre acest subiect săptămâna viitoare.

