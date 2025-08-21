În ce condiții și unde acceptă Volodimir Zelenski să se întâlnească cu Vladimir Putin. A exclus din start câteva din propunerile președintelui rus

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că o întâlnire cu omologul său rus, Vladimir Putin, ar putea avea loc doar după un acord privind garanțiile de securitate oferite Kievului. Întâlnirea ar putea avea loc în Elveția, Austria sau Turcia, a precizat liderul ucrainean.

Zelenski a subliniat că Ucraina dorește să ajungă la o înțelegere privind arhitectura garanțiilor de securitate în șapte-zece zile, urmând ca pe baza acesteia să fie organizată o reuniune trilaterală cu președintele american Donald Trump. El a exclus posibilitatea ca întâlnirea să se desfășoare la Budapesta sau Moscova.

Președintele ucrainean a avertizat că Rusia comasează trupe în regiunea Zaporojie, în sudul Ucrainei, și a subliniat că China nu poate fi un garant al securității Ucrainei.

Zelenski a mai anunțat că a cerut sprijinul lui Trump pentru ca premierul ungar Viktor Orban să nu blocheze aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Totodată, Ucraina a testat cu succes un nou tip de rachetă, Flamingo, cu o rază de acțiune de 3.000 de kilometri, a cărei producție în masă ar putea începe anul viitor.

Ads

”Vrem să ajungem la înțelegere a arhitecturii garanțiilor de securitate în șapte-zece zile. Iar pe baza acestei înțelegeri intenționăm să organizăm o reuniune trilaterală” cu președintele american Donald Trump, a precizat liderul de la Kiev.

Președintele Ucrainei nu acceptă o întâlnire la Budapesta

”Apreciem că este drept (...) ca întâlnirea să aibă loc într-o Europă neutră”, a adăugat Zelenski.

Ținerea acestei reuniuni la Budapesta ”nu este ușoară”, ținând cont de aproprierea dintre Ungaria și Rusia, a subliniat Zelenski, care a exclus de asemenea ca reuniunea să aibă loc la Moscova.

”Rusia este pe cale să comaseze trupe în partea ocupată a regiunii Zaporojie, în sudul Ucrainei, în vederea unei potențiale ofensive”, a anunțat el.

Potrivit președintelui ucrainean, Moscova își transferă în Zaporojie forțele din Kursk. ”China nu poate fi un garant al securității Ucrainei împotriva Rusiei”, a subliniat Volodimir Zelenski, care a evocat susținerea acordată Moscovei de către Beijing.

Ads

”În primul rând, China nu ne-a ajutat să punem capăt acestui război de la bun început. În al doilea rând, China a ajutat Rusia deschizând piața dronelor”, a declarat el. ”Nu avem nevoie de garanți care nu ajută Ucraina”, a subliniat Volodimir Zelenski.

Zelenski îi cere lui Trump să intervină pe lângă Orban

Volodimir Zelenski a anunțat că i-a cerut președintelui american Donald Trump să-l convingă pe premierul ungar Viktor Orban să înceteze să blocheze deschiderea negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană (UE).

”I-am cerut președintelui Trump ca Budapesta să nu ne blocheze aderarea la Uniunea Europeană. Președintele Trump a promis ca echipa sa să lucreze la acest lucru”, a anunțat el.

Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina a testat cu succes un nou tip de rachetă, cu o rază de acțiune de 3.000 de kilometri, denumită Flamingo.

Producția în masă a acestui nou tip de rachetă poate fi lansată la începutul anului viitor, a precizat el. ”Racheta (de tip Flamingo) a fost supusă unor teste concludente. Este vorba despre cea mai performantă rachetă a noastră: poate parcurge 3.000 de kilometri”, a anunțat el.

Ads