Macron l-a sunat pe Zelenski în timpul unei conferințe de presă. Președintele Ucrainei i-a explicat că nu poate să vorbească: "Comunicăm des cu el" VIDEO

În timpul unei conferințe Zoom cu jurnaliștii, președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, a primit un apel de la președintele francez Emmanuel Macron. Zelensky a ridicat telefonul și i-a explicat lui Macron că în acel moment vorbește cu jurnaliștii și că va suna înapoi în aproximativ 15-20 de minute.

Ulterior, Zelensky a precizat: „Da, tocmai am vorbit cu președintele Macron. Comunicăm des cu el”

Președintele Franței, Emmanuel Macron, este cel mai puternic aliat al lui Zelenski. A fost primul care a reacționat după confruntarea verbală dintre Trump și Zelenski, în urma întâlnirii lor de la Casa Albă, și i-a amintit lui Trump că Rusia este agresorul, iar Ucraina este poporul agresat.

“Cred că am avut dreptate să ajutăm Ucraina și să sancționăm Rusia acum trei ani și să continuăm să facem acest lucru. Noi, adică Statele Unite ale Americii, europenii, canadienii, japonezii și mulți alții. Și trebuie să le mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat și să-i respectăm pe cei care luptă de la început. Pentru că ei luptă pentru demnitatea lor, pentru independența lor, pentru copiii lor și pentru securitatea Europei. Sunt lucruri simple, dar e bine să ne amintim de ele în momente ca acestea, asta e tot”, a spus Macron.

