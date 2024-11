Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a felicitat-o pe preşedinta în exerciţiu a Republicii Moldova, Maia Sandu, pentru câştigarea alegerilor prezidenţiale de duminică, 3 noiembrie, informează Reuters.

Zelenski spune că moldovenii au făcut o alegere clară spre creştere economică şi stabilitate socială.

"Moldovenii au făcut o alegere clară, ei au ales calea spre creştere economică şi stabilitate socială", a scris Zelenski pe platforma socială X după ce candidata proeuropeană Maia Sandu şi-a revendicat victoria la finalul turului doi de scrutin împotriva contracandidatului ei Alexandr Stoianoglo, fost procuror susţinut de socialiştii proruşi.

Congratulations to @sandumaiamd on winning the presidential election in Moldova. Ukraine supports the European choice of the Moldovan people and stands ready to work together to strengthen our partnership.

Moldovans have made a clear choice—they chose a path toward economic…