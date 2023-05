”Veți fi învinși cum a fost învins nazismul”. Mesajul adresat rușilor de Volodimir Zelenski înaintea paradei de 9 Mai VIDEO

Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a promis Rusiei ”aceeaşi” înfrângere ca a naziştilor, cu o zi înainte de Ziua Victoriei, sărbătorită cu mare pompă şi cu măsuri de securitate sporite la Moscova.

Occidentul marchează capitularea germană la 8 mai, însă Moscova a reţinut întotdeauna data de 9 mai, din cauza diferenţei de fus orar.

Preşedintele rus Vladimir Putin a făcut din înfrângerea naziştilor un element central al identităţii şi naţionalismului ruseşti şi a minimalizat rolul celorlalţi Aliaţi.

El şi-a plasat mereu invazia Ucrainei în această moştenire, subliniind că şi vecinul său trebuie să fie ”denazificat”.

Însă, luni, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski este cel care a promis regimului putinist aceeaşi soartă ca a lui Adolf Hitler.

”Tot răul vechi pe care Rusia modernă îl aduce înapoi va fi învins în acelaşi fel în care a fost învins nazismul”, a subliniat Zelenski într-o alocuţiune difuzată pe reţele de socializare în urma unui nou atac nocturn rus, în care peste 30 de drone explozive au fost doborâte deasupra Kievului, iar doi civili au fost ucişi în regiunile ucainene Odesa şi Zaporijie (siud).

El a anunţat după aceea că Ucraina va marca de-acum sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial ca Occidentul, la 8 mai, şi că va sărbători la 9 Mai Ziua Europei, la fel ca statele membre ale uniunii Europene (UE), la care Kievul aspiră să adere cât mai rapid.

La o zi după acest anunţ, preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen urmează să efectueze o vizită la Kiev pentru a reafirma ”susţinerea neclintită a Ucrainei de către UE”, a anunţat un purtător de cuvânt al CE.

