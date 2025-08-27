Volodimir Zelenski, mesaj pentru Maia Sandu: „Împreună trebuie să ne apărăm popoarele, statele și independența”

Autor: Maria Popa
Miercuri, 27 August 2025
64 citiri
Maia Sandu și Volodimir Zelenski Foto: Facebook/Maia Sandu

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis miercuri, 27 august, un mesaj cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova în care își exprimă solidaritatea și dorința unui parcurs proeuropean comun.

Zelenski spune că numai împreună, într-o Europă unită, putem garanta securitatea și un trai decent pentru cetățeni.

„Felicit sincer pe președinta Maia Sandu și poporul moldovean cu ocazia Zilei Independenței”, a scris Volodimir Zelenski pe X, într-un mesaj postat în ucraineană, română și engleză.

„Apreciem foarte mult cooperarea strânsă dintre țările noastre”, transmite liderul de la Kiev.

„Țările din regiunea noastră sunt strâns legate între ele și împreună trebuie să ne apărăm popoarele, statele și independența. Exact asta facem”, subliniază președintele țării aflate în război.

În final, el arată că direcția europeană este singura viabilă și sugerează păstrarea unui demers comun în acest sens: „Nu uităm: numai împreună, într-o Europă unită, putem garanta securitatea și un trai decent pentru toți oamenii noștri”, scrie Zelenski.

Republica Moldova și Ucraina și-au lansat aproape concomitent demersurile pentru aderarea la UE, la scurt timp după ce Rusia a invadat teritoriul ucrainean, în 2022.

La sfârșitul anului trecut, ambele țări au primit undă verde pentru începerea negocierilor de aderare la UE, preconizate a dura până în 2030. Cu toate acestea, momentul exact al aderării Moldovei la UE – și al unui pas crucial cunoscut sub numele de deschiderea unui „cluster” de negociere – rămâne controversat. La începutul verii, oficialii și diplomații UE au declarat pentru POLITICO că blocul european ia în considerare accelerarea procesului de aderare a Moldovei prin deschiderea unui cluster de negociere înainte de alegerile din septembrie, pentru a stimula tabăra pro-UE. Însă Ucraina și mulți dintre aliații săi se opun ferm unei astfel de măsuri, potrivit POLITICO.

Ucraina a sărbătorit, la rândul ei, 34 de ani de independență la 24 august, iar președinta Maia Sandu a adus un omagiu curajului poporului ucrainean, care își apără zilnic dreptul la libertate și suveranitate. „Ținând piept agresiunii barbare, ucrainenii nu lasă războiul să se extindă, protejând astfel și pacea și suveranitatea noastră", a subliniat Maia Sandu, reafirmându-și solidaritatea cu țara vecină.

Moldova a găzduit de la începutul războiului cel mai mare număr de refugiați ucraineni raportat la mărimea populației sale.

