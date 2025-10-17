Zelenski anunță că Moscova se grăbeşte să reia dialogul, după ce a auzit de rachetele Tomahawk.„Putin nu este mai curajos decât Hamas” FOTO/VIDEO

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi, 16 octombrie, în ajunul discuţiilor cu preşedintele american Donald Trump, că impulsul pe care l-a adus procesul de pace din Orientul Mijlociu va contribui şi la încheierea războiului de peste trei ani şi jumătate dintre ţara sa şi Rusia, relatează Reuters.

Zelenski spune că Putin nu este mai curajos decât Hamas sau orice alt terorist.

„Avem o întâlnire planificată cu preşedintele Trump mâine (vineri) şi ne bazăm pe impulsul de a reduce terorismul şi războiul, care a funcţionat în Orientul Mijlociu, pentru a contribui şi la încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei”, a scris Zelenski pe reţelele sociale, postând imagini de la sosirea sa în Statele Unite.

Вже у Вашингтоні. Сьогодні зустрічі з представниками оборонних компаній, і це виробники сильної зброї, яка точно може посилити наш захист. Зокрема, будемо говорити про додаткове постачання систем ППО. Також сьогодні зустріч із представниками американських енергетичних компаній.… pic.twitter.com/wslg07xGyk — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 16, 2025

El este încredinţat că „limbajul forţei şi al dreptăţii va funcţiona cu siguranţă şi în cazul Rusiei”.

„Putin nu este cu siguranţă mai curajos decât Hamas sau orice alt terorist”, a menţionat Zelenski.

Preşedintele ucrainean nu s-a referit direct la planul lui Trump de a avea noi discuţii directe cu liderul rus Vladimir Putin, intenţie anunţată după ce joi cei doi au avut o conversaţie telefonică. Dar Zelenski a comentat că este clar că „după ce a auzit de rachetele Tomahawk, Moscova se grăbeşte să reia dialogul”, o referire la sugestia lui Trump că ar putea furniza Kievului aceste rachete.

„Nu trebuie să existe altă variantă decât pacea şi securitatea garantată în mod fiabil - şi este esenţial să protejăm oamenii de loviturile şi atacurile ruseşti cât mai curând posibil. Mulţumesc tuturor celor care ajută!”, a subliniat preşedintele ucrainean.

Zelenski a confirmat că se întâlneşte în Statele Unite cu reprezentanţi ai companiilor din industria de apărare, „producători de arme puternice care pot întări cu siguranţă apărarea” ucraineană, inclusiv cu sisteme de apărare aeriană care să protejeze infrastructura energetică.

„Pariază pe teroare”

„Mă voi întâlni cu reprezentanţi ai companiilor energetice americane. Acum, în timp ce Rusia pariază pe teroare împotriva sectorului nostru energetic şi efectuează lovituri zilnice, noi lucrăm pentru a asigura rezistenţa Ucrainei”, a transmis Zelenski.

