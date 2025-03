Zelenski i-a mulţumit lui Bolojan pentru mesajul transmis după cearta cu Trump. „Trebuie să fim uniţi”

Preşedintele Ucrainei Volodimir Zelenski i-a mulţumit preşedintelui interimar al României Ilie Bolojan pentru mesajul de susţinere în care a subliniat că securitatea Ucrainei este crucială pentru securitatea Europei.

Ilie Bolojan a transmis că trebuie să fim uniţi pentru a lupta pentru valorile noastre, libertate şi pace.

”Vă mulţumesc pentru susţinere”, a scris Zelenski, repostând pe X mesajul lui Bolojan.

Thank you for your support. https://t.co/enDojhlWgK