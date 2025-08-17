Volodimir Zelenski, mulțumit de discuțiile cu liderii europeni în „Coaliția de Voință”. Cu ce mesaj au decis să meargă la întâlnirea cu Donald Trump, de la Washington

Președintele Volodimir Zelenski a transmis, după reuniunea „Coaliției de Voință” de la Bruxelles, că există un sprijin ferm pentru independența și suveranitatea Ucrainei și pentru garanții de securitate cu participarea SUA și Europei. Liderul ucrainean a subliniat importanța unui acord de pace „echitabil, rapid și eficient” și a anunțat pregătirea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, precum și intensificarea cooperării în domeniul apărării, inclusiv prin programe cu drone.

“Sunt recunoscător tuturor participanților la Coaliția de Voință, pentru conversația de astăzi de la Bruxelles – în ajunul întâlnirii de la Washington DC, cu președintele Trump. A fost foarte utilă. Continuăm să ne coordonăm pozițiile comune. Există un sprijin clar pentru independența și suveranitatea Ucrainei. Toată lumea este de acord că frontierele nu trebuie modificate prin forță.

Toată lumea susține că problemele cheie trebuie rezolvate cu participarea Ucrainei într-un format trilateral – Ucraina, SUA și liderul rus. Aceasta este o decizie istorică, aceea că Statele Unite sunt gata să participe la garanțiile de securitate pentru Ucraina. Garanțiile de securitate, ca urmare a muncii noastre comune, trebuie să fie cu adevărat foarte practice, oferind protecție pe uscat, în aer și pe mare și trebuie dezvoltate cu participarea Europei. Desigur, am discutat și despre cum să oprim crimele cât mai curând posibil. Elaborăm o viziune comună despre cum ar trebui să fie un acord de pace – cu adevărat echitabil, rapid și eficient”, a scris Zelenski pe Rețeaua X.

Acesta a transmis că e recunoscător pentru sancțiunile puse de europeni Rusiei, dar a spus că acestea trebuie să continue.

“Sunt recunoscător pentru cel de-al 18-lea pachet de sancțiuni. Trebuie să-l pregătim pe al 19-lea, astfel încât Rusia să vadă că suntem serioși. Înțelegem direcția strategică a Rusiei - este antieuropeană și, prin urmare, trebuie să continuăm să limităm potențialul Rusiei”, a transmis președintele Ucrainei.

