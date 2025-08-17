Volodimir Zelenski, mulțumit de discuțiile cu liderii europeni în „Coaliția de Voință”. Cu ce mesaj au decis să meargă la întâlnirea cu Donald Trump, de la Washington

Autor: Daniel Groza
Duminica, 17 August 2025, ora 20:01
160 citiri
Volodimir Zelenski, mulțumit de discuțiile cu liderii europeni în „Coaliția de Voință”. Cu ce mesaj au decis să meargă la întâlnirea cu Donald Trump, de la Washington
Volodimir Zelenski le-a mulțumit liderilor europeni FOTO Facebook/Volodimir Zelenski

Președintele Volodimir Zelenski a transmis, după reuniunea „Coaliției de Voință” de la Bruxelles, că există un sprijin ferm pentru independența și suveranitatea Ucrainei și pentru garanții de securitate cu participarea SUA și Europei. Liderul ucrainean a subliniat importanța unui acord de pace „echitabil, rapid și eficient” și a anunțat pregătirea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, precum și intensificarea cooperării în domeniul apărării, inclusiv prin programe cu drone.

“Sunt recunoscător tuturor participanților la Coaliția de Voință, pentru conversația de astăzi de la Bruxelles – în ajunul întâlnirii de la Washington DC, cu președintele Trump. A fost foarte utilă. Continuăm să ne coordonăm pozițiile comune. Există un sprijin clar pentru independența și suveranitatea Ucrainei. Toată lumea este de acord că frontierele nu trebuie modificate prin forță.

Toată lumea susține că problemele cheie trebuie rezolvate cu participarea Ucrainei într-un format trilateral – Ucraina, SUA și liderul rus. Aceasta este o decizie istorică, aceea că Statele Unite sunt gata să participe la garanțiile de securitate pentru Ucraina. Garanțiile de securitate, ca urmare a muncii noastre comune, trebuie să fie cu adevărat foarte practice, oferind protecție pe uscat, în aer și pe mare și trebuie dezvoltate cu participarea Europei. Desigur, am discutat și despre cum să oprim crimele cât mai curând posibil. Elaborăm o viziune comună despre cum ar trebui să fie un acord de pace – cu adevărat echitabil, rapid și eficient”, a scris Zelenski pe Rețeaua X.

Acesta a transmis că e recunoscător pentru sancțiunile puse de europeni Rusiei, dar a spus că acestea trebuie să continue.

“Sunt recunoscător pentru cel de-al 18-lea pachet de sancțiuni. Trebuie să-l pregătim pe al 19-lea, astfel încât Rusia să vadă că suntem serioși. Înțelegem direcția strategică a Rusiei - este antieuropeană și, prin urmare, trebuie să continuăm să limităm potențialul Rusiei”, a transmis președintele Ucrainei.

Întâlnire de urgență la Bruxelles, între Ursula von der Leyen și Zelenski. Un nou val de sancțiuni anunțat pentru Rusia. Solicitarea președintelui ucrainean VIDEO
Întâlnire de urgență la Bruxelles, între Ursula von der Leyen și Zelenski. Un nou val de sancțiuni anunțat pentru Rusia. Solicitarea președintelui ucrainean VIDEO
Ursula von der Leyen și Volodimir Zelenski s-au întâlnit la Bruxelles, unde șefa Comisiei Europene a anunțat pregătirea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și a exclus...
Cine sunt premierii și președinții europeni care merg cu Volodimir Zelenski în SUA. Și șeful NATO va fi prezent la întâlnirea organizată de Trump
Cine sunt premierii și președinții europeni care merg cu Volodimir Zelenski în SUA. Și șeful NATO va fi prezent la întâlnirea organizată de Trump
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat duminică, 17 august, că se va deplasa luni împreună cu mai mulți lideri europeni la Casa Albă, alături de președintele...
#Volodimir Zelenski, #coalitia de vointa, #mesaj, #Donald Trump, #intalnire , #stiri Volodimir Zelenski
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Liber de contract de doua luni si jumatate, Ianis Hagi a ales
Digi24.ro
"Marionetele Kremlinului". Cum sunt instruiti profesorii rusi sa depisteze eventuale "porniri criminale" in randul studentilor straini
DigiSport.ro
Ar fi al treilea cel mai scump transfer din istoria fotbalului: au pus banii pe masa!

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Proteste violente în Israel. Poliția a dispersat mulțimile cu tunuri de apă. „Nu câștigăm un război pe cadavrele ostaticilor”
  2. Volodimir Zelenski, mulțumit de discuțiile cu liderii europeni în „Coaliția de Voință”. Cu ce mesaj au decis să meargă la întâlnirea cu Donald Trump, de la Washington
  3. Sute de mii de pensionari primesc indemnizație socială de la stat pentru că au venituri prea mici. Unde s-au înregistrat cele mai multe plăți
  4. Emmanuel Macron, tranșant înainte de întâlnirea din Biroul Oval. „Există un singur agresor, Rusia, un stat care propune o pace care nu este altceva decât o capitulare”
  5. Accident în lanț pe un drum din Giurgiu. Mai multe persoane au fost rănite
  6. S-a încheiat reuniunea virtuală „Coaliția de Voință”, a liderilor europeni, la care a participat și Nicușor Dan. Primele mesaje: "Presiuni asupra agresorului, nu asupra victimei"
  7. Drifturi cu mașina în fața sediului poliției. Ce a pățit un tânăr, după ce imaginile au apărut pe TikTok
  8. Șeful diplomației americane amenință Rusia cu noi sancțiuni dacă nu va fi încheiat un acord privind Ucraina
  9. În pline discuții despre negocierile de pace, Rusia spune că a prevenit un atac ucrainean cu dronă asupra centralei nucleare Smolensk
  10. „Rușii au făcut unele concesii la masă”. Emisarul special al lui Trump dezvăluie că Putin a fost de acord cu „garanții de securitate” pentru Ucraina