Zelenski, mulțumit că Trump și-a schimbat părerea. Speră să convingă cel mai puternic aliat al Rusiei să nu mai susțină războiul lui Putin

Zelenski și Trump au ajuns la relații mai bune

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat sprijinul deschis al liderului american Donald Trump, considerând declarația acestuia privind capacitatea Kievului de a învinge Rusia drept „un punct de cotitură major”. În același timp, Zelenski a făcut apel la China, în cadrul ONU, să își folosească influența pentru a opri războiul declanșat de Moscova.

„Această declarație a lui Donald Trump este un punct de cotitură major”, a spus el în timpul unei conferințe de presă, referindu-se la mesajul postat de președintele american pe rețeaua sa de socializare Truth Social după întâlnirea lor de la New York, în marja Adunării Generale a ONU.

Donald Trump „înțelege clar situația și este bine informat cu privire la toate aspectele acestui război”, a spus Volodimir Zelenski într-o postare pe rețelele de socializare.

Șeful statului ucrainean, în vârstă de 47 de ani, a declarat, de asemenea, marți, la Consiliul de Securitate al ONU, că China ar putea constrânge Rusia să pună capăt războiului din Ucraina:

„Fără China, Rusia lui Putin nu este nimic. Totuși, prea des, China rămâne tăcută și distantă în loc să acționeze pentru pace”, a afirmat el.

