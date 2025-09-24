Zelenski, mulțumit că Trump și-a schimbat părerea. Speră să convingă cel mai puternic aliat al Rusiei să nu mai susțină războiul lui Putin

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 07:20
520 citiri
Zelenski, mulțumit că Trump și-a schimbat părerea. Speră să convingă cel mai puternic aliat al Rusiei să nu mai susțină războiul lui Putin
Zelenski și Trump au ajuns la relații mai bune FOTO X/@ZelenskyyUa

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat sprijinul deschis al liderului american Donald Trump, considerând declarația acestuia privind capacitatea Kievului de a învinge Rusia drept „un punct de cotitură major”. În același timp, Zelenski a făcut apel la China, în cadrul ONU, să își folosească influența pentru a opri războiul declanșat de Moscova.

„Această declarație a lui Donald Trump este un punct de cotitură major”, a spus el în timpul unei conferințe de presă, referindu-se la mesajul postat de președintele american pe rețeaua sa de socializare Truth Social după întâlnirea lor de la New York, în marja Adunării Generale a ONU.

Donald Trump „înțelege clar situația și este bine informat cu privire la toate aspectele acestui război”, a spus Volodimir Zelenski într-o postare pe rețelele de socializare.

Șeful statului ucrainean, în vârstă de 47 de ani, a declarat, de asemenea, marți, la Consiliul de Securitate al ONU, că China ar putea constrânge Rusia să pună capăt războiului din Ucraina:

„Fără China, Rusia lui Putin nu este nimic. Totuși, prea des, China rămâne tăcută și distantă în loc să acționeze pentru pace”, a afirmat el.

Partenerii Ucrainei sunt îngrijorați că Zelenski o ia pe urmele lui Putin. Nimeni nu vorbește public, ca să nu dea muniție propagandei rusești
Partenerii Ucrainei sunt îngrijorați că Zelenski o ia pe urmele lui Putin. Nimeni nu vorbește public, ca să nu dea muniție propagandei rusești
Partenerii vestici ai Ucrainei sunt îngrijorați de tendințele autoritare ale lui Zelenski și de modul în care președintele centralizează puterea în mâinile lui și ale colaboratorilor...
Lovitură pentru Trump. China o duce mai bine decât înainte de tarife: Record de exporturi pentru Beijing
Lovitură pentru Trump. China o duce mai bine decât înainte de tarife: Record de exporturi pentru Beijing
Expedițiile de marfă ale Chinei, în afara Statelor Unite, au crescut puternic în acest an, iar țările afectate de afluxul de produse chinezești evită, deocamdată, să dezlănțuie un nou...
#Volodimir Zelenski, #Donald Trump, #China, #razboi Ucraina , #stiri Volodimir Zelenski
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ghinion teribil! Cum a murit Ciprian, la doar 20 de ani, cu o zi inainte sa se intoarca in Romania
Digi24.ro
Ziua in care unei tari NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a dobori un avion rusesc Su-24
DigiSport.ro
A intrat la toaleta, unde doua persoane o "barfeau". Ce a urmat a facut inconjurul internetului: "Poftim?!"

Ep. 134 - 4 din 10 romani nu au...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum a încercat șoferița care a omorât patru oameni să scape de pedeapsă după modelul Mario Iorgulescu. Procesul ”Văduvei negre” schimbă practica judiciară
  2. Alerte de vreme severă imediată. Zeci de localități, sub Cod galben în următoarele ore
  3. Zelenski, mulțumit că Trump și-a schimbat părerea. Speră să convingă cel mai puternic aliat al Rusiei să nu mai susțină războiul lui Putin
  4. Val de sesizări AUR și POT la Curtea Constituțională împotriva celui de-al doilea pachet de măsuri al Guvernului. Și Înalta Curte a sesizat CCR în legătură cu modificarea pensiilor magistraților
  5. Păcăliți și cu banii luați. Cum pică românii în plasa Inteligenței Artificiale, zi de zi FOTO
  6. UPDATE Incendiu cu uriașe degajări de fum în București: 4 Ro-Alert pentru 4 sectoare / Peste 20 mașini, 100 de pompieri, roboți / Arafat: ”Este riscul de extindere” FOTO VIDEO
  7. Trump, după întâlnirea cu Zelenski, afirmă că regimul de la Kiev poate recâştiga „toată Ucraina”. Ce forțe externe ar urma să vină în sprijinul acesteia VIDEO
  8. Elena Udrea, despre Florian Coldea: "Nu mai există un lider atât de puternic al sistemului ocult în prezent cum a fost el"
  9. Europa între Washington, Beijing și Moscova. Poate rezista presiunii din ambele părți?
  10. Funeraliile activistului conservator Charlie Kirk apropie Statele Unite de naționalismul creștin