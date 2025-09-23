Zelenski, la New York pentru evenimentele de nivel înalt ale Adunării Generale a ONU. Când se întâlnește cu Trump VIDEO

Autor: Maria Popa
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 07:27
169 citiri
Zelenski, la New York pentru evenimentele de nivel înalt ale Adunării Generale a ONU. Când se întâlnește cu Trump VIDEO
Zelenski și Trump Foto: X/@ZelenskyyUa

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit luni, 22 septembrie, la New York pentru a participa la evenimentele de nivel înalt ale celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, relatează Ukrinform.

Marţi după-amiază, 23 septembrie, preşedintele Ucrainei va lua cuvântul la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU axată pe războiul Rusiei împotriva Ucranei, iar miercuri dimineaţă, 24 septembrie, se va adresa Adunării Generale în cadrul dezbaterii generale. Casa Albă a confirmat oficial întâlnirea bilaterală între preşedinţii Ucrainei şi Statelor Unite, care va avea loc marţi la New York.

Potrivit unui corespondent Ukrinform, care citează membri ai delegaţiei ucrainene, Zelenski urmează să ia cuvântul marţi după-amiază la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU axată pe războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Miercuri dimineaţă, el se va adresa Adunării Generale în cadrul dezbaterii generale.

Zelenski urmează să participe, de asemenea, la numeroase întâlniri bilaterale în aceste zile, inclusiv la o întâlnire programată marţi cu preşedintele SUA, Donald Trump.

O serie de evenimente paralele la nivel înalt organizate de Ucraina sunt programate să aibă loc la New York, inclusiv cele la care participă prima doamnă, Olena Zelenska, axate pe educaţie ca fundament al rezilienţei Ucrainei, precum şi pe eforturile de repatriere a copiilor răpiţi de Rusia.

Preşedintele Ucrainei a scris despre sosirea sa în Statele Unite pe pagina sa de Facebook. „Împreună cu prima doamnă a Ucrainei şi echipa noastră, am ajuns la New York pentru a participa la Adunarea Generală a ONU, la primul summit al liderilor Coaliţiei noastre pentru returnarea copiilor ucraineni şi la summitul anual al Platformei Crimeea, care în 2025, pentru prima dată, va avea loc pe scena mondială – subliniind natura globală a schimbărilor provocate de acest război, războiul pe care Rusia l-a început în Crimeea”, a scris el.

„Ne amintim rădăcinile agresiunii ruseşti. Facem tot posibilul pentru a opri războiul. Lucrăm pentru a garanta securitatea pe termen lung pentru toţi copiii ucraineni”, a adăugat el. El a mai afirmat că sprijinul partenerilor este esenţial. „Şi acest nou sprijin va fi, fără îndoială, rezultatul acestei săptămâni diplomatice”, a scris el.

După cum a raportat anterior Ukrinform, Zelenski a declarat că sunt planificate aproape 20 de întâlniri între delegaţia ucraineană şi liderii mondiali în timpul săptămânii Adunării Generale a ONU.

Casa Albă a confirmat oficial întâlnirea bilaterală între preşedinţii Ucrainei şi Statelor Unite, care va avea loc marţi la New York.

Reacția Kremlinului după atacul cu drone ucrainene din Crimeea. „NATO și UE trebuie să se uite în oglindă pentru a vedea sursa agresiunii pe continentul european”
Reacția Kremlinului după atacul cu drone ucrainene din Crimeea. „NATO și UE trebuie să se uite în oglindă pentru a vedea sursa agresiunii pe continentul european”
NATO şi Uniunea Europeană, care caută sursa agresiunii pe continentul european, trebuie să se uite în oglindă pentru a o vedea, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de...
Zelenski vrea ca România și Polonia să se implice în doborârea dronelor rusești. „Nu doar ca drona să cadă peste ucraineni, ca să nu ajungă pe teritoriul lor”
Zelenski vrea ca România și Polonia să se implice în doborârea dronelor rusești. „Nu doar ca drona să cadă peste ucraineni, ca să nu ajungă pe teritoriul lor”
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, consideră corect să se vorbească despre o decizie comună privind doborârea dronelor deasupra Ucrainei împreună cu alte state. atunci când în...
#Volodimir Zelenski, #New York, #Adunarea Generala ONU, #Donald Trump presedinte SUA, #razboi Ucraina, #razboi Ucraina Rusia NATO , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Nu se mai ascund! Dupa 5 divorturi, s-a afisat pe covorul rosu alaturi de o femeie cu 38 de ani mai tanara
ObservatorNews.ro
Cum am ajuns "campioni" la inflatie, dar si la deficit bugetar. Marea risipa de la stat
Adevarul.ro
Sute de mii de romani, in pericol sa fie dati afara din Regatul Unit. Farage ameninta ca le ridica statutul obtinut in urma Brexit: "Sa aplice pentru vize"

Ep. 133 - Simion a fost prins cu minciuna!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Trei palestinieni au fost executați public pe o stradă din orașul Gaza. „S-a decis pedeapsa cu moartea pentru toți colaboratorii” VIDEO
  2. Alerte de vreme severă imediată. Zonele în care vizibilitatea scade sub 50 de metri
  3. Incident grav pe aeroportul din Cluj-Napoca. Un avion nu a putut ateriza din cauza unui controlor de trafic care a adormit
  4. Zelenski, la New York pentru evenimentele de nivel înalt ale Adunării Generale a ONU. Când se întâlnește cu Trump VIDEO
  5. Aliații NATO, somație fără precedent pentru Rusia. "Vă rog să nu veniți aici să vă plângeți. Ați fost avertizați"
  6. Donald Trump face noi declarații controversate. Leagă autismul de un medicament foarte utilizat și de vaccinuri
  7. Recunoașterea Palestinei ca stat: simbol, presiune sau începutul unei iluzii colective? ANALIZĂ BBC
  8. "Recunoaşterea statului Palestina este o recompensă pentru Hamas". Donald Trump, furios după anunțul Franței și al altor aproximativ 20 de ţări europene
  9. Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării, despre mesajul de amenințare din școli și spitale: „A fost tradus în română. Rusia vrea să creeze panică în România”
  10. Călătorii spre iad în ”sicrie cu elice”. Viața echipajelor „narco-submarinelor” care duc cocaină din Amazon până în Europa