Zelenski: „Nu vom preda pământul nostru ocupantului” – Mesaj puternic de Ziua Drapelului

Autor: Monica Vasilescu
Sambata, 23 August 2025, ora 13:36
256 citiri
Zelenski: „Nu vom preda pământul nostru ocupantului” – Mesaj puternic de Ziua Drapelului
FOTO X/ KyivPost + captură video YouTube

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis sâmbătă, 23 august, cu ocazia Zilei Drapelului, că Ucraina nu va preda niciun teritoriu ocupantului rus.

„Acest drapel este scopul şi visul multor compatrioţi de-ai noştri din teritoriile ocupate temporar. Ei îl protejează, îl păstrează în siguranţă, pentru că ştiu că nu vom preda pământul nostru ocupantului”, a declarat Zelenski, într-un mesaj postat pe platforma X.

Drapelul – simbol al speranței și al eliberării

Potrivit liderului ucrainean, drapelul naţional este mai mult decât un simbol. Pentru prizonierii eliberaţi, el reprezintă libertatea. „Când văd culorile ucrainene, înţeleg că răul s-a terminat”, a subliniat Zelenski.

Totodată, pentru ucrainenii care trăiesc în zonele ocupate temporar, acesta este o sursă de încredere şi speranţă că libertatea se va întoarce.

„Apărăm întreaga Ucraină”

„Acest steag reprezintă tot ceea ce este mai preţios pentru sutele de mii de luptători ai noştri, bărbaţi şi femei din toată Ucraina, care apără nu doar o anumită regiune, nu doar Vovjansk sau Dobropillea, ci întreaga Ucraina, şi care îşi riscă viaţa pentru a câştiga dreptul la existenţă pentru întregul nostru stat”, a adăugat preşedintele.

Zelenski, despre negocieri, teritorii și garanții de securitate: „Putin vrea să ne vândă aer”
Zelenski, despre negocieri, teritorii și garanții de securitate: „Putin vrea să ne vândă aer”
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reiterat poziția fermă a Kievului privind teritoriile ocupate, a comentat perspectivele unei eventuale întâlniri cu Vladimir Putin și a anunțat...
Care ar putea fi strategia lui Zelenski pentru o întâlnire cu Putin
Care ar putea fi strategia lui Zelenski pentru o întâlnire cu Putin
Volodimir Zelenski încearcă din nou să forțeze o întâlnire directă cu Vladimir Putin, mizând pe diplomație într-un război care a intrat deja în al doisprezecelea an. În spatele...
#Volodimir Zelenski, #razboi Ucraina, #rusia invazie , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
De nicaieri, Donald Trump a inceput sa vorbeasca despre fiul sau si a luat pe toata lumea prins surprindere: "E destul, nu?"
Digi24.ro
Lovitura de stat de la 23 august 1944: Se implinesc 81 de ani de la actul de curaj care a schimbat Romania
DigiSport.ro
Cu o oferta de la Rapid pe masa, Ianis Hagi a ales si semneaza: "E pe drum". A fost convins cu o clauza cum rar se vede

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Zelenski: „Nu vom preda pământul nostru ocupantului” – Mesaj puternic de Ziua Drapelului
  2. Rusia câștigă teren în Donbas și își consolidează poziția în eventuale negocieri de pace. Ucraina, tot mai presată pe front
  3. Unul dintre complicii criminalului din Mureș, prins în Germania. Emil Gânj rămâne de negăsit
  4. Șeful Agenției de Informații Militare a SUA, înlăturat după o evaluare critică a atacurilor din Iran. O nouă epurare în rândul liderilor militari americani
  5. Ucraina anunță pierderile Rusiei de pe front: peste 1 milion de soldați de la începutul invaziei
  6. Ucraineanul, reținut în Italia pentru presupusa implicare în sabotajul gazoductelor Nord Stream, neagă acuzațiile și refuză extrădarea
  7. Rușii intensifică inovarea tactică și recalibrează mijloacele de război electronic. Unitatea rusă de drone Rubicon, una dintre cele mai eficiente pe front
  8. Ghislaine Maxwell neagă existența „listei miliardarului pedofil Epstein” și nu crede că acesta s-a sinucis în închisoare. „Nu am văzut nimic nepotrivit”
  9. Scandal într-o fabrică de mobilă: angajați români și nepalezi s-au bătut din cauza unei cutii cu aracet
  10. Disperarea unui român la all-inclusive: ”Luată de pe hol, dat bani și băgată în cameră”. 12 capete de acuzare!