Zelenski: „Nu vom preda pământul nostru ocupantului” – Mesaj puternic de Ziua Drapelului

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis sâmbătă, 23 august, cu ocazia Zilei Drapelului, că Ucraina nu va preda niciun teritoriu ocupantului rus.

„Acest drapel este scopul şi visul multor compatrioţi de-ai noştri din teritoriile ocupate temporar. Ei îl protejează, îl păstrează în siguranţă, pentru că ştiu că nu vom preda pământul nostru ocupantului”, a declarat Zelenski, într-un mesaj postat pe platforma X.

Drapelul – simbol al speranței și al eliberării

Potrivit liderului ucrainean, drapelul naţional este mai mult decât un simbol. Pentru prizonierii eliberaţi, el reprezintă libertatea. „Când văd culorile ucrainene, înţeleg că răul s-a terminat”, a subliniat Zelenski.

Totodată, pentru ucrainenii care trăiesc în zonele ocupate temporar, acesta este o sursă de încredere şi speranţă că libertatea se va întoarce.

„Apărăm întreaga Ucraină”

„Acest steag reprezintă tot ceea ce este mai preţios pentru sutele de mii de luptători ai noştri, bărbaţi şi femei din toată Ucraina, care apără nu doar o anumită regiune, nu doar Vovjansk sau Dobropillea, ci întreaga Ucraina, şi care îşi riscă viaţa pentru a câştiga dreptul la existenţă pentru întregul nostru stat”, a adăugat preşedintele.

