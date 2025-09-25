Volodimir Zelenski a purtat încălțări cu talpă foarte groasă la întâlnirea cu Regele Spaniei ca să nu pară atât de scund. Nu l-au ajutat

Volodimir Zelenski, aflat la New York, pentru Adunarea Generală a ONU, s-a întâlnit cu mai mulți dintre partenerii Ucrainei. Pe lângă întrevederea cu Donald Trump, liderul de la Kiev a purtat discuții și cu regele Felipe al VI-lea al Spaniei.

„Am avut o conversație plăcută cu Majestatea Sa Regele Felipe al VI-lea al Spaniei. Spania sprijină Ucraina în multe domenii: umanitar, militar și economic. Cel mai important este ca acest sprijin să fie autentic și eficient. Vă mulțumesc pentru solidaritatea dumneavoastră reală cu poporul nostru”, a scris Zelenski pe X.

„Înainte de a părăsi sediul Națiunilor Unite, Don Felipe l-a salutat pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski”, a scris și Casa Regală a Spaniei.

Ambele mesaje au fost însoțite și de fotografii cu cei doi șefi de stat. Internauții au observat că Volodimir Zelenski a purtat încălțări cu talpă foarte groasă la întâlnirea cu Regele Spaniei. Liderul de la Kiev are 170 cm înălțime, în timp ce suveranul spaniol are aproape 2 metri, mai precis 197 cm, fiind cel mai înalt monarh din Europa.

Inteligența artificială a Google a identificat încălțările lui Zelenski drept Hoka M Bondi 9, pantofi pentru alergat, care au o talpă de 4,1 centimetri grosime.

Chiar și așa, diferența de gabarit dintre cei doi șefi de stat a fost clară. Mai ales fotografia pusă de Casa Regală a Spaniei arată cât de înalt este monarhul de la Madrid, uitându-se de sus la Zelenski. De asemenea, secțiunea de comentarii de la postarea lui Volodimir Zelenski este plină de critici și de replici acide față de încercarea liderului de la Kiev de a părea mai înalt.

Totuși, Vladimir Putin are tot 170 cm înălțime, așa că Zelenski se bate cu unul de mărimea lui.

