Partenerii Ucrainei sunt îngrijorați că Zelenski o ia pe urmele lui Putin. Nimeni nu vorbește public, ca să nu dea muniție propagandei rusești

Marti, 23 Septembrie 2025, ora 17:59
Putin și Zelenski FOTO X/@eksennhaber_

Partenerii vestici ai Ucrainei sunt îngrijorați de tendințele autoritare ale lui Zelenski și de modul în care președintele centralizează puterea în mâinile lui și ale colaboratorilor săi. Dar, în același timp, aceste temeri nu au fost exprimate public, ci doar privat, ca propaganda rusă să nu profite, scrie Politico.

„Și nu doar rivalii politici ai lui Zelenski sunt acum îngrijorați de tendința de centralizare a puterii. Deși reticenți în a emite critici publice de teama de a nu oferi Moscovei o oportunitate de propagandă, potrivit a trei emisari europeni cu sediul la Kiev, care au cerut să nu fie identificați pentru acest articol, aliații occidentali și-au exprimat îngrijorările în privat,” a scris Politico.

Imagine idealizată pentru Ucraina, misiune principală

Fiecare remaniere a făcut ca grupul discret de prieteni și consilieri de încredere ai președintelui să acumuleze mai multă putere și control, în timp ce cei gata să pună la îndoială și să conteste direcția țării – sau care dau dovadă de independență – au fost dați afară.

Într-adevăr, lațul se strânge. Chiar luna aceasta, de exemplu, un grup de aproximativ 20 de foști diplomați și emisari ucraineni au fost incluși într-un regulament care interzice parlamentarilor și oficialilor să călătorească în străinătate fără aprobarea expresă a autorităților.

„Este dificil de înțeles de ce, în al patrulea an al războiului, a devenit brusc atât de important să se interzică unui grup de maximum 20 de persoane să călătorească în străinătate - persoane care au contactele și autoritatea de a promova interesele Ucrainei în rândul publicului străin,” a declarat Dmytro Kuleba, fost ministru de Externe, care se numără printre cei afectați, pentru POLITICO.

„Singura explicație poate fi politică. Și odată ce o astfel de logică politică se impune, devine posibil să se decidă arbitrar căror categorii de persoane li se permite sau nu să facă anumite lucruri. Ambasadorii sunt doar un exemplu, dar unul care dezvăluie o problemă mult mai profundă.”

Publicația, citând surse, scrie că la ultima întâlnire cu propriul partid, Zelenski s-a plâns de membrii parlamentului, activiștii societății civile și jurnaliștii pentru că „nu au contribuit la crearea unei imagini de neclintit a Ucrainei în rândul partenerilor occidentali.”

„Președintele a declarat că orice declarații negative ale ucrainenilor cu privire la situația din interiorul țării distrag atenția de la ceea ce ar trebui să fie concentrat, efortul de război și sprijinul sporit din partea aliaților străini,” se arată în articol.

Potrivit Politico, în rândurile partidului cresc îndoielile și plângerile cu privire la metoda „personală” de guvernare a lui Zelenski și la tendința sa de a „nu respecta parlamentul, iar acțiunile sale împotriva agențiilor anticorupție încă îi irită pe unii dintre propriii săi legislatori.”

