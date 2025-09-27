Avertismentul lui Volodimir Zelenski: Putin se pregătește să atace o altă țară europeană. „Nu va aștepta să-şi termine războiul în Ucraina, va deschide o altă direcție”

Președintele rus Vladimir Putin va extinde războiul din Ucraina atacând o altă țară europeană, susține Volodimir Zelenski, care a acuzat Rusia de recentele incursiuni cu drone, pe care le-a calificat drept o încercare de a testa apărarea NATO.

Vorbind la Kiev după întâlnirea cu Donald Trump la ONU în New York, președintele ucrainean a declarat că Rusia se pregătește pentru un conflict mai amplu. „Putin nu va aștepta să-și termine războiul în Ucraina. Va deschide o altă direcție. Nimeni nu știe unde. El vrea asta”, a spus el.

Președintele Ucrainei a declarat că Moscova verifică în mod deliberat capacitatea Europei de a-și proteja spațiul aerian, după ce au fost observate drone în Danemarca, Polonia și România și după încălcarea spațiului aerian estonian de către avioane de vânătoare rusești. Vineri seara au fost observate mai multe drone deasupra unei baze militare daneze, iar sâmbătă deasupra unei baze norvegiene.

Zelenski a sugerat că guvernele UE au dificultăți în a face față acestei noi și periculoase amenințări. În această lună, Ucraina a detectat 92 de drone care zburau spre Polonia într-un mod „coregrafic”. Majoritatea au fost interceptate. Nouăsprezece au trecut în teritoriul polonez, unde polonezii au doborât patru.

„Nu compar forțele noastre. Noi suntem în război, iar ei [Polonia] nu”, a spus el. Zelenski a declarat că reprezentanți din mai multe țări, ale căror nume nu le-a precizat, vor călători în Ucraina pentru a primi „instruire practică” cu privire la modul de respingere a atacurilor aeriene rusești. „Suntem gata să împărtășim experiența noastră”, a adăugat el.

Declarațiile lui Zelenski vin în urma discuțiilor pe care le-a calificat drept „foarte plăcute” cu Trump, în marja Adunării Generale a ONU. După întâlnire, președintele american a declarat că este convins că Ucraina poate recâștiga toate teritoriile pierdute din 2022, cu sprijinul Europei și al NATO.

Trump a mai spus că economia Rusiei se află într-o situație dificilă și a descris armata acesteia ca fiind un „tigru de hârtie”. Rugat să explice acest ton aparent mai cald față de Ucraina, Zelenski a spus că l-a informat pe Trump despre realitățile de pe câmpul de luptă. El i-a spus că avansurile Rusiei sunt adesea efemere: „Nu este vorba de succes. Este o prezență temporară”.

Președintele SUA are acum mai multă „încredere” în Ucraina și a descoperit că Rusia i-a tratat pe el și pe toți ceilalți cu „lipsă de respect”, a spus Zelenski, care a refuzat să comenteze informațiile potrivit cărora ar fi cerut Casei Albe rachete de croazieră Tomahawk capabile să lovească Moscova, spunând: „Este o chestiune delicată”.

În ultimele luni, Kievul a efectuat o serie de atacuri reușite împotriva rafinăriilor de petrol rusești, folosind drone cu rază lungă de acțiune produse intern. Zelenski a declarat că, dacă Kremlinul va încerca să distrugă din nou infrastructura energetică a Ucrainei în această iarnă, propria sa capitală va suferi întreruperi de curent ca ripostă.

