Zelenski, precipitat înainte de întâlnirea Trump-Putin: „Rusia merită o presiune globală mai puternică. Concesiile nu au putere de convingere asupra unui ucigaş”

Autor: Dan Stan
Luni, 11 August 2025, ora 16:24
203 citiri
Zelenski, precipitat înainte de întâlnirea Trump-Putin: „Rusia merită o presiune globală mai puternică. Concesiile nu au putere de convingere asupra unui ucigaş”
Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei FOTO X/@SprinterObserver

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni, 11 august, că Rusia nu va fi convinsă prin concesii să înceteze luptele din Ucraina şi că este necesar să se intensifice presiunea asupra Kremlinului, relatează AFP şi Reuters.

„Rusia prelungeşte războiul şi, prin urmare, merită o presiune globală mai puternică. Rusia refuză să oprească uciderile şi, prin urmare, nu trebuie să primească nicio recompensă sau beneficiu”, a scris Zelenski pe reţeaua socială X.

„Şi nu este vorba doar de o poziţie morală – este o poziţie raţională. Concesiile nu au putere de convingere asupra unui ucigaş”, a adăugat Zelenski.

Preşedintele ucrainean a postat acest mesaj la câteva zile înaintea unei întâlniri prevăzute între preşedintele american Donald Trump şi omologul său Vladimir Putin, vineri, în Alaska. În perspectiva acestei întâlniri, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externă, Kaja Kallas, a convocat luni o reuniune extraordinară a miniştrilor Afacerilor Externe din cele 27 de state membre.

Trump ar fi acceptat schimbarea granițelor Ucrainei, la propunerea lui Putin. Reacția administrației de la Kiev
Trump ar fi acceptat schimbarea granițelor Ucrainei, la propunerea lui Putin. Reacția administrației de la Kiev
Anunțul unei întrevederi între președinții Donald Trump și Vladimir Putin, programată pentru 15 august în Alaska, a fost însoțit de relatări potrivit cărora liderul rus i-ar fi...
Surpriză pentru Putin. Trump ia în considerare invitarea lui Zelenski în Alaska
Surpriză pentru Putin. Trump ia în considerare invitarea lui Zelenski în Alaska
Casa Albă ia în considerare invitarea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în Alaska, unde președintele Donald Trump are programată o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin...
#Volodimir Zelenski, #Vladimir Putin, #Donald Trump , #stiri externe
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Au facut anuntul despre transferul lui Ianis Hagi: "Surpriza mare"
ObservatorNews.ro
Sicanare in trafic la Galati: Om de afaceri cu dosare penale, agresiv cu o persoana care sufera de nanism
Adevarul.ro
Pericolul ignorat ce poate veni chiar din Ucraina. General: "Ar fi un scenariu devastator si pentru Romania"

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Sute de blocuri din Capitală rămân fără apă caldă în următoarele zile. Care sunt zonele afectate și când se termină calvarul
  2. Zelenski, precipitat înainte de întâlnirea Trump-Putin: „Rusia merită o presiune globală mai puternică. Concesiile nu au putere de convingere asupra unui ucigaş”
  3. "Speculează tragedia inundațiilor". Ministrul de Interne dezminte zvonurile și spune că s-a intervenit în toate satele afectate de inundații. "În fața dezinformării, venim cu fapte"
  4. Coșmarul trăit de o femeie în vârstă de 86 de ani, după ce vaca din curte i-a fătat
  5. Cum e posibil ca afaceristul care și-a bătut și violat soția, apărat de actualul ministru al Justiției, să fie eliberat din închisoare după doar 3 zile
  6. Șoigu acuză Republica Moldova că va falsifica voturile din diasporă la alegerile parlamentare din septembrie. Răspunsul Chișinăului
  7. Cercetări pentru încălcarea Codului Aerian în cazul avionului ultraușor care s-a prăbușit, ucigând cei doi pasageri
  8. Putin și Trump vor semna un acord de încheiere a războiului, anunță presa de stat din Rusia
  9. Cine este oficialul rus de rang înalt care i-ar fi cerut lui Vladimir Putin să oprească războiul din Ucraina?
  10. Cum au scăpat doi șoferi români de o amendă de 200.000 de euro în Franța. Nu transportau doar faianță