Zelenski este gata să renunțe la putere dacă se încheie războiul. Promite că se vor organiza alegeri după semnarea unui armistițiu

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat într-un interviu pentru „The Axios Show” că nu intenționează să rămână la conducerea țării în timp de pace și că va cere parlamentului să organizeze alegeri dacă se va ajunge la un armistițiu.

Liderul de la Kiev a subliniat că obiectivul său principal este oprirea războiului, chiar dacă acest lucru ar însemna să se retragă din funcție pentru a lăsa loc unui nou mandat prezidențial.

Liderul ucrainean a acordat interviul la New York, înainte de a părăsi Adunarea Generală a ONU pentru a reveni la Kiev, arată digi24.ro

„Obiectivul meu este să pun capăt războiului, nu să continui să candidez pentru funcția publică”, a susținut el.

Acesta a dezvăluit că i-a spus lui Trump, în timpul întâlnirii de marți, că în cazul în care se va ajunge la un acord de încetare a focului, „putem folosi această perioadă, iar eu pot transmite acest semnal parlamentului”.

Zelenski a mărturisit că este conștient că oamenii ar putea dori „un lider cu un nou mandat” pentru a lua deciziile necesare pentru a obține o pace pe termen lung.

Președintele american Donald Trump a criticat faptul că alegerile au fost amânate pe termen nelimitat din cauza războiului. Mandatul pe cinci ani al lui Zelenski ar fi trebuit să se încheie anul trecut, dar alegerile prezidențiale și parlamentare nu pot avea loc când este instituită legea marțială, decretată în februarie 2022.

Conform sursei citate, popularitatea sa a crescut la circa 90% în primele luni ale conflictului. Totuși, în februarie, președintele american Donald Trump a susținut că Zelenski ar avea o cotă de încredere de doar 4%. Cu toate acestea, un sondaj efectuat în aceeași lună arăta că liderul de la Kiev se bucura de încrederea a 57% dintre ucraineni.

