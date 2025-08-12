Zelenski avertizează că armata rusă pregătește „noi ofensive”. „Rusia refuză să pună capăt crimelor”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat marţi, 12 august, că Rusia se pregăteşte pentru „noi ofensive” în Ucraina, avertismentul său intervenind cu câteva zile înainte de negocierile de pace prevăzute vineri, 15 august, între Vladimir Putin şi Donald Trump în Alaska.

Zelenski nu a fost invitat la summitul din Alaska şi nici nu a fost consultat în privinţa unei eventuale păci cu Rusia.

„Constatăm că armata rusă nu se pregăteşte să pună capăt războiului. Dimpotrivă, ea face mişcări care indică pregătiri pentru noi operaţiuni ofensive. În astfel de circumstanţe, este important ca unitatea lumii să nu fie ameninţată”, a declarat liderul ucrainean pe X comentând declaraţia comună a celor 26 de ţări din UE pe tema negocierilor din Alaska şi având grijă totodată să mulţumească din nou liderului american pentru implicare.

„Sunt recunoscător liderilor Europei pentru sprijinul lor clar faţă de independenţa noastră, integritatea teritorială şi exact pentru o astfel de abordare activă a diplomaţiei, care poate contribui la încheierea acestui război cu o pace demnă”, a scris Zelenski.

„Într-adevăr, susţinem cu toţii hotărârea preşedintelui Trump şi împreună trebuie să formăm poziţii care nu vor permite Rusiei să înşele lumea încă o dată”, subliniază el.

Ads

Liderul ucrainean, care, la fel ca liderii europeni, nu a fost invitat la summitul din Alaska şi nici nu a fost consultat în privinţa unei eventuale păci cu Moscova, deşi preşedintele american a vorbit despre posibile „schimburi de teritorii”, atrage atenţia că problemele legate de securitatea Ucrainei şi a Europei trebuie discutate „de noi toţi împreună”.

„Orice decizie trebuie să se adauge la capacităţile noastre comune de securitate. Iar dacă Rusia refuză să pună capăt crimelor, trebuie să fie trasă la răspundere. Atât timp cât continuă războiul şi ocupaţia, noi toţi trebuie să menţinem împreună presiunea - presiunea forţei, presiunea sancţiunilor, presiunea diplomaţiei. Le mulţumesc tuturor celor care ne ajută. Pace prin forţă”, îşi încheie Zelenski mesajul postat pe X.

Ads

Această reacţie vine după ce şefii de stat şi de guvern din Uniunea Europeană, cu excepţia Ungariei, afirmă într-o declaraţie comună dată publicităţii marţi că ucrainenii trebuie să aibă libertatea de a decide asupra viitorului lor şi că o soluţie diplomatică trebuie să protejeze interesele ucrainene şi europene.

De asemenea, în teren, forţele ruse au lansat un atac surprinzător în estul Ucrainei, la est de oraşul minier Dobropillia, într-o acţiune care, potrivit bloggerilor militari ucraineni şi ruşi, ar putea deveni o problemă serioasă pentru Kiev dacă nu va fi contracarată.

„Este o situaţie critică. Atât în 2014, cât şi în 2015, Rusia a lansat ofensive majore înaintea negocierilor pentru a câştiga avantaje. Situaţia actuală este gravă, dar departe de colapsul sugerat de unii”, a scris pe X bloggerul ucrainean Tatarigami, fost ofiţer al armatei ucrainene.

În plus, marţi, 12 august, Ministerul Apărării de la Minsk a anunţat că armata rusă şi cea belarusă vor organiza exerciţii strategice comune în Belarus în perioada 12-16 septembrie.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski avertizase cu ceva timp în urmă, fără a da detalii sau a cita dovezi, că Rusia „pregăteşte ceva” în Belarus în această vară sub pretextul unor exerciţii militare de rutină. Rusia s-a folosit în mod similar de pretextul unor exerciţii militare în Belarus pentru a-şi lansa invazia în Ucraina, în februarie 2022.

Ads